Giá vàng hôm nay ngày 17/1: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

(TBTCO) - Sau nhịp giảm trước đó, giá vàng trong nước sáng 17/1 chững lại và giao dịch ở ngưỡng cao tại hầu hết các thương hiệu, trong khi giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng.

Giá vàng trong nước

Sau khi ghi nhận nhịp giảm trong rạng sáng ngày 16/1, đến rạng sáng ngày 17/1, giá vàng trong nước đã chững lại và đi ngang tại hầu hết các thương hiệu lớn. Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC và PNJ, giá mua - bán vàng miếng được giữ nguyên so với phiên trước, phổ biến trong khoảng 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng sáng 17/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng diễn biến này, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 160 triệu đồng/lượng mua vào và 162,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với rạng sáng hôm qua, cả hai chiều giao dịch đều không có sự thay đổi.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận trạng thái đi ngang tại nhiều thương hiệu. Vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 157,2 triệu đồng/lượng mua vào và 159,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với phiên trước.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn duy trì ở mức 158 triệu đồng/lượng mua vào và 161 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, PNJ tiếp tục niêm yết vàng nhẫn trong khoảng 158 - 161 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với rạng sáng hôm qua.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức giá vàng nhẫn ở 159,8 triệu đồng/lượng mua vào và 162,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Tập đoàn Phú Quý, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, đi ngang ở cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.596 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 146,2 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước vẫn cơ bản ổn định, khiến chênh lệch giữa thị trường trong nước và quốc tế duy trì ở khoảng 16,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 7 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã giảm hơn 1% trong phiên cuối tuần khi giới đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Diễn biến hạ nhiệt của căng thẳng địa chính trị cũng góp phần làm suy yếu vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 2 tại Mỹ khép phiên ở mức 4.595,40 USD/ounce, giảm 0,6% so với phiên liền trước.

Dù điều chỉnh trong ngắn hạn, kim loại quý này vẫn ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, với mức tăng khoảng 1,9%. Trước đó, giá vàng đã lập kỷ lục mới tại 4.642,72 USD/ounce trong phiên giao dịch giữa tuần, phản ánh tâm lý tích cực của thị trường trong bối cảnh bất ổn toàn cầu kéo dài.

Theo ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, đợt giảm giá vừa qua chủ yếu xuất phát từ xu hướng điều chỉnh chung trên thị trường hàng hóa sau nhiều tuần tăng mạnh, cùng với hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt đã làm giảm phần nào lợi thế địa chính trị của vàng và các kim loại quý khác, đặc biệt là bạc.

Về chính sách tiền tệ, dữ liệu do LSEG tổng hợp cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong nửa đầu năm nay. Đợt cắt giảm đầu tiên, với mức 25 điểm cơ bản, được dự báo có thể diễn ra vào tháng 6, qua đó tiếp tục tác động đến kỳ vọng của nhà đầu tư đối với thị trường vàng.

Đánh giá về triển vọng dài hạn, ông Edward Meir cho rằng, giá vàng vẫn có khả năng hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong năm nay, dù quá trình đi lên có thể đi kèm với những đợt điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn.