Hà Nội đảm bảo nguồn lực chi cho đầu tư phát triển

(TBTCO) - Với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2023 đã có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước. Hà Nội đã thực hiện chi chặt chẽ, tiết kiệm, bảo đảm cân đối ngân sách, đặc biệt tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển.

Nguồn: UBND TP. Hà Nội Đồ họa: Văn Chung

Tăng chi nhiều nhiệm vụ quan trọng

Số liệu từ UBND TP. Hà Nội cho thấy, nửa đầu năm 2023, ngân sách thành phố vẫn đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch và nguồn kinh phí cho các sở, ngành, đơn vị và các quận, huyện, thị xã để thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng qua trên 38.600 tỷ đồng, đạt 36,8% dự toán giao đầu năm, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 15.931 tỷ đồng, đạt 33,9% dự toán, tăng 47,8%.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã có nhiều khởi sắc, đáng ghi nhận so với cùng kỳ năm 2022. Chi thường xuyên ước thực hiện khoảng 22.669 tỷ đồng; đạt hơn 40% dự toán và tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Một số lĩnh vực chủ yếu trong chi thường xuyên ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm là chi cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề; các hoạt động kinh tế; quản lý hành chính nhà nước; đảm bảo xã hội; chi y tế, dân số và gia đình; bảo vệ môi trường… đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông qua nghị quyết về mức chi đối với 12 nội dung Mới đây, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP. Hà Nội, gồm 12 nội dung; trong đó quy định nội dung, mức chi đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố…

UBND TP. Hà Nội cho biết, triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và HĐND thành phố, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã phải kịp thời, phân bổ giao dự toán ngân sách năm 2023 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) để các đơn vị có kinh phí triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Đồng thời, thực hiện quản lý, điều hành chi ngân sách bám sát dự toán được HĐND thành phố giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm; cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm như đường vành đai 4, các dự án giao thông, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực (y tế, di tích và giáo dục)… Ngân sách các cấp chủ động tổ chức điều hành chi ngân sách theo dự toán ngân sách, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

Chi thường xuyên đã bám sát dự toán được giao, ngân sách đảm bảo kịp thời kinh phí cho các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, đặc biệt là các nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, các chính sách an sinh - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất khác phát sinh như: kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế; kinh phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người nhiễm Covid-19...

Tích lũy nguồn lực chi đầu tư phát triển

6 tháng cuối năm, TP. Hà Nội sẽ tiếp tục quản lý, điều hành ngân sách chủ động, tích cực và giữ vững cân đối ngân sách. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2023, ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội cho biết, 6 tháng cuối năm, TP. Hà Nội sẽ tiếp tục quản lý, điều hành ngân sách chủ động, tích cực và giữ vững cân đối ngân sách; quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; dứt điểm xử lý các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Để đạt mục tiêu đó, ông Hà Minh Hải cho biết, UBND TP. Hà Nội chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương các cấp, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ thực hiện một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp hữu hiệu, cơ cấu lại thu, chi NSNN theo hướng cân đối hợp lý nguồn thu từ thuế, phí cho chi thường xuyên, góp phần tích lũy nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, quản lý chặt chẽ chi NSNN, chỉ ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi có nguồn đảm bảo. Đồng thời, thực hiện cắt giảm chi tương ứng khi thu không đạt dự toán.

Cũng theo ông Hà Minh Hải, thành phố sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách từ khâu lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách; tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng NSNN, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, thành phố kịp thời điều hòa, điều chỉnh dự toán chi NSNN để dành nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết, cấp bách của thành phố; nâng cao hiệu quả chi NSNN… Không những vậy, thành phố đẩy mạnh cơ cấu lại chi đầu tư công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết cắt giảm, điều chuyến vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư...