(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn về việc triển khai thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025-2026.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai các nội dung cụ thể, trong đó nhấn mạnh việc quán triệt đến toàn bộ cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thực hiện nghiêm chính sách miễn học phí và chính sách hỗ trợ học phí theo đúng quy định theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các Sở Tài chính, Tư pháp và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức học phí, mức hỗ trợ ngân sách nhà nước cấp bù cho các cơ sở công lập, đồng thời xác định mức hỗ trợ học phí cho học sinh, trẻ em tại các cơ sở dân lập, tư thục theo khung học phí quy định.

Hà Nội: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học. Ảnh minh họa

Đặc biệt, công văn cũng nêu rõ, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông không phải nộp đơn miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí. Việc xét duyệt và chi trả chính sách sẽ được tự động hoá thông qua khai thác dữ liệu điện tử từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Việc thu các khoản dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các trường công lập phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP. Mọi khoản thu đều phải được thống nhất với phụ huynh và cơ quan quản lý, tránh tình trạng thu sai, thu vượt mức hoặc “lạm thu” đầu năm học.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu thực hiện công khai cam kết chất lượng đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT; đồng thời thực hiện quản lý, sử dụng các khoản tài trợ đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí các khoản thu.

TP. Hà Nội yêu cầu UBND các phường, xã quán triệt quán triệt và giám sát việc triển khai chính sách miễn học phí tại các cơ sở giáo dục công lập; đồng thời đảm bảo các chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.