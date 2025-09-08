Hải quan Việt Nam đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(TBTCO) - Ngày 8/9/2025, Cục Hải quan long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Hải quan Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2025), vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; các Thứ trưởng Bộ Tài chính: Nguyễn Đức Chi, Lê Tấn Cận, Bùi Văn Khắng và các lãnh đạo Hải quan Việt Nam qua các thời kỳ.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Cục Hải quan. Ảnh: CHQ

Hành trình phấn đấu không ngừng nghỉ

Tại sự kiện, đại diện Hải quan Việt Nam, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ phát biểu khẳng định, 80 năm xây dựng và trưởng thành là hành trình đầy gian khó, thử thách, ghi dấu những cống hiến bền bỉ của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành Hải quan. Đó là niềm tự hào to lớn, là nền tảng vững chắc để hôm nay, chúng ta tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của Hải quan Việt Nam.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CHQ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Hải quan gửi lời chúc sức khoẻ, lời tri ân sâu sắc tới các bậc tiền bối, lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động hải quan qua các thời kỳ và các đồng chí là đại diện Hải quan Việt Nam tại các tổ chức quốc tế, đã có những đóng góp to lớn, không ngừng nghỉ cho sự phát triển chung của ngành, trong suốt chiều dài lịch sử 80 năm qua.

Trong suốt 80 năm, Hải quan Việt Nam - từ một lực lượng thu thuế và chống buôn lậu ban đầu, đến nay đã trở thành một cơ quan quản lý nhà nước hiện đại, hội nhập sâu rộng, tạo thuận lợi thương mại, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền biên giới. Ở bất cứ giai đoạn nào, Hải quan Việt Nam luôn luôn kiên định với sứ mệnh “Bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia”.

Ghi nhận những hi sinh, đóng góp của lực lượng Hải quan trong suốt chặng đường 80 năm, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể, cá nhân trong ngành Hải quan, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cùng nhiều danh hiệu khen thưởng, thi đua khác. Đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.

Để có được những thành tựu kể trên, ở giai đoạn lịch sử nào, ngành Hải quan cũng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời và tạo nhiều điều kiện thuận lợi của Đảng, Chính phủ và đặc biệt là các lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các tổ chức quốc tế, cơ quan báo chí và sự đồng hành, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện thành công Chiến lược phát triển đến năm 2030

Đề cập đến hướng phát triển của ngành, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ cho hay, bước vào “Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, với những cơ hội và thách thức đan xen, Hải quan Việt Nam xác định “bộ tứ trụ cột” các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy kinh tế tư nhân, hoàn thiện pháp luật và đẩy mạnh hội nhập quốc tế là “kim chỉ nam” cho Hải quan Việt Nam trong thời gian tới. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, Hải quan Việt Nam.

Thừa uỷ quyền, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của Hải quan Việt Nam. Ảnh: CHQ

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Hải quan Việt Nam tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về hải quan đồng bộ, hiện đại, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số toàn diện ngành Hải quan, quyết tâm xây dựng và triển khai thành công Hải quan số, Hải quan thông minh, ứng dụng sâu rộng công nghệ hiện đại vào quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát hải quan. Hoàn thiện hạ tầng số, tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào công tác quản lý rủi ro và phân luồng tự động. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan, bảo đảm an ninh kinh tế, chủ quyền quốc gia. Chủ động kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh.

Với trách nhiệm, niềm tin và khí thế mới, ông Nguyễn Văn Thọ bày tỏ quyết tâm, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm qua, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.