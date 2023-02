HSBC: Du lịch sẽ là một ngành then chốt năm 2023

(TBTCO) - Bất chấp những khó khăn thương mại trong ngắn hạn, du lịch đã nổi lên như một nguồn tăng trưởng mới để làm dịu một số thách thức trong năm 2023. Việt Nam có những lý do chính đáng để kỳ vọng một sự phục hồi mạnh mẽ hơn, đặc biệt là sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại.

Báo cáo nhận định về triển vọng kinh tế Việt Nam mới công bố của HSBC đánh giá, cho dù tình hình thương mại đang chậm lại, vẫn có những yếu tố giữ cho nền kinh tế Việt Nam vững vàng, trong đó du lịch sẽ là một ngành then chốt trong năm 2023.

Xuất nhập khẩu giảm đáng kể trong tháng 1

Nhìn vào một số dữ liệu kinh tế, báo cáo nhận định Tết Nguyên đán đến sớm vào tháng 1 đã ảnh hưởng đến các chỉ số dữ liệu tháng này. Doanh số bán lẻ trong tháng 1 tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, cả hàng hóa và dịch vụ đều đạt mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dữ liệu thương mại tháng 1 yếu đi đáng kể do các nhà máy đóng cửa nghỉ lễ 7 ngày. Do đó, sản xuất công nghiệp đã khép lại tháng Giêng với kết quả yếu, giảm cả trên cơ sở so sánh từng tháng và năm. Ngoài ra, chỉ số PMI mới nhất là 47,4 càng chứng thực sự suy yếu kéo dài trong lĩnh vực sản xuất, mặc dù các đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng lên khi tâm lý toàn cầu được cải thiện đôi chút.

Du lịch sẽ là một ngành then chốt trong năm 2023.

Xuất khẩu đã giảm 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là do hàng điện tử, dệt may và giày dép, máy móc và thiết bị xuất khẩu sụt giảm. Mặc dù vậy, mức thặng dư thương mại đạt khá lớn là 3,6 tỷ USD trong tháng 1, do nhập khẩu cũng giảm tới 28,9% so với cùng kỳ năm trước. Gần một nửa mức giảm nhập khẩu đến từ các sản phẩm điện tử, báo hiệu chu kỳ công nghệ chậm lại sẽ còn tiếp tục, xét bối cảnh triển vọng nhu cầu ngành công nghiệp điện tử toàn cầu vẫn còn yếu ít nhất là trong suốt nửa đầu năm 2023.

Điểm sách tích cực là dòng vốn FDI đăng ký mới 1,2 tỷ USD. Bất chấp chu kỳ đi xuống của công nghệ toàn cầu trong ngắn hạn, các công ty công nghệ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Thực tế, mặc dù tổng FDI sụt giảm trong năm 2022, FDI trong lĩnh vực sản xuất vẫn vững vàng, càng nêu bật lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong mảng này...

Trong bối cảnh như vậy, du lịch nổi lên như một động lực xoa dịu những khó khăn. Theo HSBC, một nguồn tăng trưởng chính của năm nay sẽ đến từ du lịch. Sau khi Việt Nam mở cửa trở lại vào tháng 3 năm ngoái, du lịch nội địa đã phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, du lịch quốc tế mới chỉ phục hồi phần nào chứ chưa hẳn là hoàn toàn, với lượng khách du lịch đạt 3,6 triệu lượt, chỉ bằng 20% so với mức của năm 2019. Điều đó càng nhấn mạnh tiềm năng đáng kể để mảng dịch vụ tiếp tục phát triển trong bối cảnh nhu cầu thương mại hàng hóa toàn cầu chậm lại.

Nhiều yếu tố thuận lợi cho du lịch phục hồi

Một kỳ vọng quan trọng của năm nay là Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại, tạo thêm thuận lợi cho ngành du lịch đang phát triển mạnh của Việt Nam. Mặc dù quá trình phục hồi có thể diễn ra từ từ nhưng tác động đối với nền kinh tế Việt Nam được cho là rất lớn xét trên nhiều phương diện. Ví dụ, trước đây, trung bình khách du lịch Trung Quốc đã chi tiêu nhiều hơn và ở lại lâu hơn so với hầu hết khách du lịch châu Á, mặc dù thấp hơn so với khách du lịch châu Âu và Mỹ. Với tỷ lệ khách du lịch Trung Quốc không nhỏ (30%), Việt Nam có thể cũng sẽ là một nước hưởng lợi lớn trong khu vực, chỉ sau Thái Lan, khi tiếp nhận “cú hích” từ sự quay trở lại của khách du lịch Trung Quốc.

Năm 2022, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam mới đạt 20% mức của năm 2019

Bên cạnh việc mở cửa trở lại của Trung Quốc, Việt Nam còn có thể hưởng lợi từ khai thác thêm các thị trường mới, chẳng hạn như thực hiện các chương trình giới thiệu quảng bá du lịch tiếp cận các thị trường mới nổi như Ấn Độ; hay xem xét nới lỏng thêm chính sách thị thực…

Ngoài ra, báo cáo của HSBC cũng phân tích một số điều kiện thuận lợi cho du lịch, không chỉ ở cải thiện cơ sở hạ tầng truyền thống mà còn là đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Trong đó, du lịch thể thao có thể giúp thu hút du khách thuộc nhóm có mức chi tiêu cao.

Chẳng hạn, Hà Nội đã và đang hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu về du lịch golf. Mặc dù thị trường còn tương đối non trẻ nhưng điều này đồng nghĩa với còn nhiều cơ hội để cải thiện về tổ chức tour trọn gói và sự phối hợp giữa các nhà cung cấp dịch vụ.

Đây được cho là một cơ hội tốt khi mà số lượng sân golf ở Việt Nam được dự đoán có thể tăng gấp đôi lên 200 vào năm 2025. Cùng với các phân khúc khác đã được khoanh vùng như du lịch y tế và nông nghiệp, các dự án phát triển liên quan sẽ đóng vai trò then chốt trong hỗ trợ thu hút sự quan tâm của thế giới đối với du lịch Việt Nam.

Mức độ phát triển các cơ sở vật chất phục vụ du lịch nói chung cũng rất đáng khích lệ. Đặc biệt, nguồn cung cơ sở lưu trú cao cấp tiếp tục tăng trưởng với số lượng cơ sở tiêu chuẩn 4 - 5 sao tăng bình quân 12%/năm trước đại dịch, theo Tổng cục Du lịch. Sau đại dịch, một số chuỗi khách sạn toàn cầu đang tìm cách tích cực mở thêm cơ sở mới tại Việt Nam, phản ánh sức hấp dẫn của Việt Nam trong các lĩnh vực khác chứ không chỉ trong sản xuất. Ví dụ, La Festa Phú Quốc, Curio Collection by Hilton dự kiến sẽ khai trương vào giữa năm 2023 và Marriott International cũng dự kiến sẽ bổ sung thêm 9.000 phòng vào mức hiện tại là 3.300 phòng. Với tham vọng tầm quốc gia và các dự án phát triển khác nhau đang diễn ra, về cơ bản triển vọng ngành du lịch quốc tế của Việt Nam vẫn tích cực.