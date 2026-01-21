Kết quả kinh doanh tạo điểm tựa tăng trưởng cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Lợi nhuận quý IV/2025 của nhiều doanh nghiệp niêm yết được dự báo tăng trưởng mạnh. Trong bối cảnh dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại, thanh khoản cải thiện rõ nét và khối ngoại duy trì mua ròng bền bỉ, thị trường đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi, tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới bền vững hơn.

Kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng cao

Theo đánh giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Agriseco, năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhờ các chính sách điều hành tài khóa - tiền tệ chủ động, linh hoạt. Kết quả kinh doanh quý IV/2025 của doanh nghiệp niêm yết được dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực, qua đó mở ra nhiều cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 31/12/2025 đạt khoảng 19,01%, vượt mục tiêu đề ra. Bước sang năm 2026, tăng trưởng tín dụng dự kiến giảm về mức 15%, tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận. Cùng với đó, chính sách vĩ mô ổn định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 10%, lạm phát kiểm soát quanh mức 4,5% được xem là tiền đề quan trọng giúp thị trường chứng khoán duy trì đà tăng trưởng bền vững.

Nhiều doanh nghiệp được dự báo có thể đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý IV hàng chục phần trăm so với cùng kỳ. Ảnh: An Thư

Trong bức tranh đó, nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò xương sống của thị trường, khi vừa là kênh dẫn vốn chủ đạo cho nền kinh tế, vừa là nhóm cổ phiếu trụ cột giữ nhịp cho chỉ số. Bên cạnh ngân hàng, đầu tư công được xác định là một trong những động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới, đặc biệt khi hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn được đẩy mạnh như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hay các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc.

Tiến độ giải ngân đầu tư công tăng tốc được kỳ vọng sẽ giúp nhóm cổ phiếu xây dựng và vật liệu xây dựng như thép, đá, xi măng, nhựa hưởng lợi trực tiếp, đồng thời mang lại lợi ích gián tiếp cho nhóm bất động sản.

Ở chiều tiêu dùng, cầu nội địa phục hồi nhờ các chính sách hỗ trợ thu nhập và thuế sẽ thúc đẩy doanh thu nhóm bán lẻ thiết yếu, thực phẩm - đồ uống, đồng thời cải thiện biên lợi nhuận khi giá đầu vào ổn định. Song song đó, ngành du lịch tăng trưởng mạnh nhờ lượng khách quốc tế và nội địa gia tăng, mở ra dư địa tăng trưởng cho ngành hàng không, khách sạn và dịch vụ du lịch.

Định giá hấp dẫn cho đầu tư trung và dài hạn Nhìn lại năm 2025, các chuyên gia cho rằng, VN-Index tăng 40,87%, nhưng đà tăng này thiếu sự lan tỏa khi phụ thuộc chủ yếu vào nhóm cổ phiếu Vingroup (chiếm gần 25% vốn hóa toàn thị trường vào cuối năm). Nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm Vingroup, chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu (Price) với thu nhập trên một cổ phiếu (P/E) của VN-Index chỉ ở mức 14,6 lần - thấp hơn mức trung vị 5 năm là 16,3 lần. Đây được xem là vùng giá hấp dẫn cho đầu tư trung và dài hạn.

Đáng chú ý, hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt hơn 930 tỷ USD, tăng hơn 18% so với năm 2024, bất chấp tác động từ thuế đối ứng. Điều này phản ánh sự phục hồi rõ nét của sản xuất công nghiệp, qua đó tạo động lực cho các nhóm cổ phiếu sản xuất, xuất khẩu, logistics và cảng biển nhờ đơn hàng mới và lưu lượng hàng hóa qua cảng gia tăng.

Dòng vốn FDI cũng duy trì xu hướng tích cực sau khi Việt Nam đạt được thỏa thuận thuế đối ứng với Mỹ, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng trung - dài hạn của thị trường Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Agriseco, bên cạnh ngân hàng, một số nhóm ngành khác cũng được kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng cao trong quý IV/2025 như bất động sản, xây dựng, vật liệu và bán lẻ. Hoạt động mở bán sôi động tại các doanh nghiệp bất động sản lớn trong quý cuối năm đang giúp bức tranh lợi nhuận ngành bất động sản trở nên tích cực hơn. Trong khi đó, bán lẻ bước vào mùa cao điểm tiêu dùng trước các dịp lễ, hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận trong quý IV và cả năm 2025.

Dòng tiền lan tỏa, củng cố niềm tin

Về thanh khoản, dòng tiền trên thị trường chứng khoán được đánh giá đang ở trạng thái tích cực, thể hiện qua giá trị giao dịch tăng mạnh và mức độ sẵn sàng tham gia thị trường của nhà đầu tư. Đáng chú ý, dòng tiền không còn tập trung vào một vài cổ phiếu trụ, mà đã bắt đầu lan tỏa sang nhiều nhóm ngành như ngân hàng, dầu khí, công nghệ và bán lẻ.

Cùng với đó, khối ngoại quay trở lại mua ròng đều đặn trong thời gian gần đây, phản ánh góc nhìn tích cực hơn của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đối với triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng vốn này mang tính chọn lọc, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng lợi nhuận tăng trưởng rõ ràng.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN, năm 2026 được dự báo là giai đoạn thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. VN-Index có thể hướng tới vùng 2.000 điểm nhờ nền kinh tế duy trì tăng trưởng, đầu tư công được thúc đẩy, tiến trình nâng hạng thị trường và dòng vốn ngoại quay trở lại. Việc hạ tầng giao dịch KRX đi vào vận hành, cùng các sản phẩm mới như T+0, bán chứng khoán chờ về, kéo dài thời gian giao dịch hay sự phục hồi của thị trường trái phiếu, được kỳ vọng sẽ tiếp tục khuếch đại thanh khoản và cải thiện hiệu quả kinh doanh của nhóm này.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Nguyễn Anh Khoa cho rằng, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực cả về vĩ mô lẫn cấu trúc thị trường, với trọng tâm là cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Những yếu tố này sẽ trực tiếp nâng tầm thị trường vốn và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đồng quan điểm, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam nhận định, dù kết quả kinh doanh chưa được công bố đầy đủ, nhưng nhiều doanh nghiệp đầu ngành đã cho thấy tốc độ tăng trưởng rất tốt, quý IV cao hơn quý III, qua đó giúp kết quả cả năm 2025 trở nên tích cực hơn và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, năm 2026 được xem là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư cá nhân bắt đầu một chu kỳ tích lũy tài sản dài hạn, thông qua việc lựa chọn những cổ phiếu có tăng trưởng thực chất, thuộc các lĩnh vực then chốt và hưởng lợi trực tiếp từ chiến lược phát triển kinh tế quốc gia.