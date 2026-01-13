Ngày 13/1: Giá bạc trong nước và thế giới tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (13/1) tăng mạnh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm nới chính sách tiền tệ. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.722.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.752.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 83,41 USD/ounce; tăng 3,53 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tiếp tục tăng, niêm yết ở mức 3.156.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.254.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.722.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.752.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.724.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.757.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.219.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.224.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 13/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.722.000 2.752.000 2.724.000 2.757.000 1 kg 72.579.000 73.377.000 72.631.000 73.528.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.729.000 2.760.000 2.731.000 2.762.000 1 kg 72.785.000 73.589.000 72.827.000 73.640.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 83,41 USD/ounce; tăng 3,53 USD so với sáng 12/1.

Giá bạc tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Theo Gary Wagner, nhà môi giới hàng hóa và phân tích thị trường tại Kitco, động lực chính thúc đẩy giá kim loại quý đến từ bất ổn địa chính trị gia tăng cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư trước những căng thẳng địa chính trị leo thang tại khu vực châu Mỹ cũng giúp giá kim loại quý tăng vọt.

Với bạc, Gary Wagner cho rằng diễn biến nhìn chung đi theo xu hướng của vàng nhưng với biên độ dao động lớn hơn, đặc trưng của kim loại có quy mô thị trường nhỏ hơn. "Bạc chịu áp lực bán mạnh hơn vào giữa tuần trước khi dữ liệu sản xuất được công bố tích cực, song vẫn duy trì hiệu suất ấn tượng", ông Gary Wagner nói.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 12/1/2026: