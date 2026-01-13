Ngày 13/1: Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao nhất trong 5 tuần

Giá dầu thế giới hôm nay (13/1) duy trì quanh mức cao nhất trong 5 tuần khi lo ngại bất ổn tại Iran làm gia tăng rủi ro nguồn cung, kỳ vọng Venezuela sớm quay lại thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 63,43 USD/thùng, tăng 0,14%; giá dầu WTI ở mốc 59,00 USD/thùng, giảm 0,20%.

Giá dầu Brent hôm nay đứng ở mốc 63,43 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 13/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 63,43 USD/thùng, tăng 0,14% (tương đương tăng 0,09 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,00 USD/thùng, giảm 0,20% (tương đương giảm 0,12 USD/thùng).

Giá dầu thế giới giữ vững quanh mức cao nhất trong vòng 5 tuần trong phiên giao dịch hôm nay, khi giới đầu tư thận trọng đánh giá tác động đan xen từ những diễn biến địa chính trị tại Iran và triển vọng nguồn cung có thể gia tăng từ Venezuela.

Trước đó, trong phiên cuối tuần, cả hai chuẩn dầu Brent và WTI đều đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 5/12, phản ánh lo ngại Iran, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất của OPEC có thể cắt giảm xuất khẩu trong bối cảnh bất ổn chính trị leo thang.

Kỳ vọng nguồn cung tăng lên từ Venezuela phần nào kìm hãm đà tăng của giá dầu. Sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị phế truất, Venezuela được cho là sẽ sớm nối lại hoạt động xuất khẩu dầu. Tổng thống Trump cho biết chính quyền mới tại Caracas có thể bàn giao cho Mỹ tới 50 triệu thùng dầu hiện đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Thông tin này đã thúc đẩy các công ty dầu mỏ khẩn trương tìm kiếm tàu chở dầu và chuẩn bị các phương án vận hành để đưa dầu ra thị trường quốc tế, trong đó tập đoàn Trafigura dự kiến tàu đầu tiên có thể bốc hàng ngay trong tuần tới.

Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi sát nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ các khu vực khác. Tại Nga, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng làm gia tăng rủi ro đối với dòng chảy dầu, trong khi khả năng Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của Moscow vẫn hiện hữu. Tại Azerbaijan, xuất khẩu dầu năm 2025 giảm xuống 23,1 triệu tấn, thấp hơn mức 24,4 triệu tấn của năm 2024, theo số liệu từ Bộ Năng lượng nước này. Nga và Azerbaijan đều là thành viên của OPEC+, liên minh gồm OPEC và các nhà sản xuất đồng minh.

Ở châu Âu, Chính phủ Na Uy cho biết sẽ trình Quốc hội vào năm tới một văn kiện chính sách về tương lai của ngành dầu khí, bao gồm việc phân bổ các khu vực thăm dò mới. Thủ tướng Jonas Gahr Stoere khẳng định dầu khí vẫn giữ vai trò then chốt đối với nền kinh tế Na Uy và cần tiếp tục được phát triển.

Trong bối cảnh đó, Goldman Sachs nhận định giá dầu có thể chịu áp lực giảm trong năm nay khi nguồn cung mới dần được đưa ra thị trường, tạo ra trạng thái dư thừa. Tuy nhiên, ngân hàng này nhấn mạnh các yếu tố địa chính trị liên quan đến Nga, Venezuela và Iran sẽ tiếp tục là động lực khiến giá dầu biến động mạnh./.