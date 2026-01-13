Ngày 13/1: Giá heo hơi duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên cả ba miền

|Giá heo hơi cả nước hôm nay tăng nóng. Ảnh tư liệu
Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay bùng nổ khi đồng loạt tăng từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg.
Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên và Phú Thọ ghi nhận mức tăng mạnh nhất khu vực là 3.000 đồng/kg, cùng đạt mốc 75.000 đồng/kg. Cùng chung mức giá cao nhất 75.000 đồng/kg này còn có Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên sau khi tăng thêm 2.000 đồng/kg, riêng Bắc Ninh tăng nhẹ 1.000 đồng/kg nhưng vẫn giữ vững vị thế ở ngưỡng đỉnh này.
Ở mức giá thấp hơn, hai tỉnh Lạng Sơn và Sơn La cùng tăng thêm 2.000 đồng/kg, hiện đang thu mua ở mức 74.000 đồng/kg. Địa phương có giá thấp nhất khu vực là Lai Châu cũng điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg, đạt mức 73.000 đồng/kg.
Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 73.000 - 75.000 đồng/kg.
Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng duy trì xu hướng đi lên so với hôm trước.
Các địa phương đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg. Theo đó, Hà Tĩnh vươn lên mức 71.000 đồng/kg. Ba tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đắk Lắk cùng ghi nhận mức giá 70.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh gồm Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hoà hiện đang thu mua heo hơi ở mức 69.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt mốc 68.000 đồng/kg.
Trong khi đó, hai tỉnh dẫn đầu là Thanh Hoá (73.000 đồng/kg) và Nghệ An (72.000 đồng/kg) giữ giá ổn định so với hôm trước.
Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 68.000 - 73.000 đồng/kg.
Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá của cả nước với mức điều chỉnh từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.
Mức tăng mạnh nhất khu vực là 2.000 đồng/kg ghi nhận tại Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Sau điều chỉnh, giá heo tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh đạt 69.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ chạm mốc 65.000 đồng/kg.
Các địa phương khác tăng nhẹ 1.000 đồng/kg bao gồm: Tây Ninh (đạt 68.000 đồng/kg), Đồng Tháp và Vĩnh Long (cùng đạt 66.000 đồng/kg), Cà Mau (đạt 65.000 đồng/kg). Tỉnh An Giang dù cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg nhưng hiện vẫn là nơi có mức giá thấp nhất khu vực và cả nước với 64.000 đồng/kg.
Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg.
Nhìn chung, giá heo hơi toàn quốc hôm nay đang ở mức rất cao. Giá thu mua thấp nhất cả nước hiện là 64.000 đồng/kg tại An Giang, trong khi ngưỡng giá cao nhất đã mở rộng ra nhiều tỉnh miền Bắc với mức 75.000 đồng/kg./.