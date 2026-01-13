Ngày 13/1: Giá heo hơi duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên cả ba miền

Giá heo hơi hôm nay (13/1) duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên cả ba miền, có nơi tăng đến 3.000 đồng/kg. Giá thu mua cao nhất toàn quốc hiện đã chính thức chạm mốc 75.000 đồng/kg, xuất hiện tại các địa phương trọng điểm khu vực phía Bắc.

Giá heo hơi cả nước hôm nay tăng nóng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay bùng nổ khi đồng loạt tăng từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên và Phú Thọ ghi nhận mức tăng mạnh nhất khu vực là 3.000 đồng/kg, cùng đạt mốc 75.000 đồng/kg. Cùng chung mức giá cao nhất 75.000 đồng/kg này còn có Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên sau khi tăng thêm 2.000 đồng/kg, riêng Bắc Ninh tăng nhẹ 1.000 đồng/kg nhưng vẫn giữ vững vị thế ở ngưỡng đỉnh này.

Ở mức giá thấp hơn, hai tỉnh Lạng Sơn và Sơn La cùng tăng thêm 2.000 đồng/kg, hiện đang thu mua ở mức 74.000 đồng/kg. Địa phương có giá thấp nhất khu vực là Lai Châu cũng điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg, đạt mức 73.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 73.000 - 75.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng duy trì xu hướng đi lên so với hôm trước.

Các địa phương đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg. Theo đó, Hà Tĩnh vươn lên mức 71.000 đồng/kg. Ba tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đắk Lắk cùng ghi nhận mức giá 70.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh gồm Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hoà hiện đang thu mua heo hơi ở mức 69.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt mốc 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, hai tỉnh dẫn đầu là Thanh Hoá (73.000 đồng/kg) và Nghệ An (72.000 đồng/kg) giữ giá ổn định so với hôm trước.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 68.000 - 73.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá của cả nước với mức điều chỉnh từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.

Mức tăng mạnh nhất khu vực là 2.000 đồng/kg ghi nhận tại Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Sau điều chỉnh, giá heo tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh đạt 69.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ chạm mốc 65.000 đồng/kg.

Các địa phương khác tăng nhẹ 1.000 đồng/kg bao gồm: Tây Ninh (đạt 68.000 đồng/kg), Đồng Tháp và Vĩnh Long (cùng đạt 66.000 đồng/kg), Cà Mau (đạt 65.000 đồng/kg). Tỉnh An Giang dù cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg nhưng hiện vẫn là nơi có mức giá thấp nhất khu vực và cả nước với 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi toàn quốc hôm nay đang ở mức rất cao. Giá thu mua thấp nhất cả nước hiện là 64.000 đồng/kg tại An Giang, trong khi ngưỡng giá cao nhất đã mở rộng ra nhiều tỉnh miền Bắc với mức 75.000 đồng/kg./.