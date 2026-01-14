Ngày 14/1: Giá bạc lập mức cao kỷ lục mới khi vượt mốc 85 USD/ounce

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (14/1) nối dài đà tăng nhờ thiếu hụt nguồn cung và kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ duy trì nới lỏng. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.752.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.782.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 85,89 USD/ounce; tăng 2,48 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay nối dài đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tiếp tục tăng, niêm yết ở mức 3.216.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.315.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.752.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.782.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.754.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.788.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.244.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.249.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 14/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.752.000 2.782.000 2.754.000 2.788.000 1 kg 73.391.000 74.189.000 73.443.000 74.340.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.760.000 2.790.000 2.761.000 2.792.000 1 kg 73.597.000 74.401.000 73.639.000 74.452.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 85,89 USD/ounce; tăng 2,48 USD so với sáng 13/1.

Thị trường bạc đang chứng kiến một đợt tăng giá chưa từng có khi giá bạc chính thức vượt mốc 85 USD/ounce, qua đó thiết lập mức cao kỷ lục mới.

Nhận định về triển vọng thị trường, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire cho biết, xét trên góc độ kỹ thuật, hiện chưa xuất hiện tín hiệu nào cho thấy đà tăng của giá bạc sẽ sớm chững lại, thậm chí giá có thể hướng tới mốc 100 USD/ounce.

Bên cạnh các yếu tố cung - cầu, thị trường bạc trong tuần này còn chịu tác động đáng kể từ các dữ liệu kinh tế vĩ mô và yếu tố địa chính trị.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 14/1/2026: