Ngày 14/1: Giá heo hơi vẫn đang trên đà đi lên vững chắc

Giá heo hơi hôm nay (14/1) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trên cả ba miền. Khu vực miền Bắc xác lập mặt bằng giá mới với mức cao nhất chạm ngưỡng 76.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trên cả ba miền. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều nơi, đẩy mức giá trần của khu vực lên 76.000 đồng/kg.

Cụ thể, các địa phương bao gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg, hiện đang giữ mức thu mua cao nhất cả nước là 76.000 đồng/kg. Theo sau là hai tỉnh Lạng Sơn và Sơn La cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, vươn lên mốc 75.000 đồng/kg.

Địa phương có giá thấp nhất khu vực là Lai Châu sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg đã đạt mức 74.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lào Cai và Phú Thọ giữ giá đi ngang, cùng ở mức 75.000 đồng/kg, .

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng duy trì xu hướng đi lên so với hôm trước. Cụ thể, giá heo tại Đắk Lắk tăng mạnh 2.000 đồng/kg, đạt mốc 72.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, nhiều địa phương khác cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo tại Thanh Hoá đạt 74.000 đồng/kg, dẫn đầu khu vực. Tiếp theo là Nghệ An với mức giá 73.000 đồng/kg. Các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hoà cùng đạt mốc 70.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Lâm Đồng hiện thu mua ở mức 69.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Hà Tĩnh (71.000 đồng/kg), Quảng Trị và Quảng Ngãi (70.000 đồng/kg) duy trì mức giá ổn định, không thay đổi so với phiên trước.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 69.000 - 74.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng chung của khu vực đi lên rõ rệt.

Mức tăng mạnh nhất khu vực là 2.000 đồng/kg tại hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, cùng đạt mức thu mua 68.000 đồng/kg. Các địa phương trọng điểm như Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg, chính thức chạm mốc 70.000 đồng/kg.

Các tỉnh tăng 1.000 đồng/kg bao gồm: Tây Ninh (69.000 đồng/kg), Cà Mau và Cần Thơ (cùng đạt 66.000 đồng/kg). Tỉnh An Giang dù tăng thêm 1.000 đồng/kg nhưng vẫn neo ở mức giá thấp nhất toàn quốc là 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi toàn quốc hôm nay vẫn đang trên đà đi lên vững chắc. Hiện tại, giá thu mua thấp nhất cả nước ghi nhận tại An Giang với 65.000 đồng/kg, trong khi mức giá cao nhất đã vươn tới ngưỡng 76.000 đồng/kg tại 6 địa phương thuộc khu vực miền Bắc./.