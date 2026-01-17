Ngày 17/1: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng hơn 1%

Giá dầu thế giới hôm nay (17/1) tăng hơn 1% khi thị trường tiếp tục theo dõi rủi ro nguồn cung, dù căng thẳng liên quan tới Iran đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 64,46 USD/thùng, tăng 1,10%; giá dầu WTI ở mốc 59,78 USD/thùng, tăng 1,00%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng hơn 1% khi thị trường tiếp tục theo dõi rủi ro nguồn cung. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 17/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 64,46 USD/thùng, tăng 1,10% (tương đương tăng 0,70 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,78 USD/thùng, tăng 1,00% (tương đương tăng 0,59 USD/thùng).

Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày hôm nay, chủ yếu do hoạt động đóng các vị thế bán khống trước kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày, trong bối cảnh những lo ngại về rủi ro nguồn cung vẫn hiện hữu, dù khả năng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran đã giảm bớt. Trong phiên, giá dầu Brent có thời điểm tăng hơn 1 USD khi giới đầu tư tiếp tục cân nhắc nguy cơ gián đoạn nguồn cung nếu căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Tuy nhiên, đà tăng này phần nào chịu áp lực từ khả năng nguồn cung gia tăng từ Venezuela, theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group.

Cả hai loại dầu chuẩn đều đã lên mức cao nhất trong nhiều tháng trong tuần này, sau khi các cuộc biểu tình bùng phát tại Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu về khả năng tiến hành các cuộc tấn công quân sự. Tuy nhiên, giá đã giảm hơn 4% trong phiên thứ Năm, khi ông Trump cho biết việc trấn áp người biểu tình tại Tehran đang hạ nhiệt, qua đó làm dịu lo ngại về hành động quân sự có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu.

Các nhà phân tích dự báo nguồn cung dầu sẽ tăng trong năm nay, qua đó có thể tạo ra một “trần” đối với phần giá cộng thêm do rủi ro địa chính trị.

“Bất chấp những rủi ro địa chính trị kéo dài và các đồn đoán vĩ mô, cán cân cung - cầu cơ bản vẫn cho thấy nguồn cung dồi dào”, bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích của Phillip Nova, nhận định. “Trừ khi nhu cầu từ Trung Quốc phục hồi rõ rệt hoặc xuất hiện điểm nghẽn đáng kể trong dòng chảy vật chất của dầu thô, giá dầu nhiều khả năng sẽ đi ngang, với Brent chủ yếu dao động trong khoảng 57 - 67 USD/thùng”./.