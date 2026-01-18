Ngày 18/1: Giá bạc trong nước và thế giới sụt giảm mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (18/1) quay đầu giảm khi rơi vào trạng thái quá mua, cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu. Trong nước, giá bạc giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.899.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.929.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 89,94 USD/ounce; giảm 0,18 USD so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay quay đầu giảm. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.390.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.495.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.899.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.929.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 2.901.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.935.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới quay đầu giảm cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.366.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.371.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 18/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.899.000 2.929.000 2.901.000 2.935.000 1 kg 77.309.000 78.107.000 77.361.000 78.258.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.907.000 2.937.000 2.908.000 2.939.000 1 kg 77.515.000 78.319.000 77.557.000 78.370.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 89,94 USD/ounce; giảm 0,18 USD so với sáng 17/1.

Thị trường bạc tiếp tục ghi nhận những biến động mạnh trong các phiên giao dịch gần đây. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, thị trường bạc hiện đang ở trạng thái "quá mua", cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu.

"Quan sát diễn biến giá cho thấy, cứ mỗi khi bạc tăng thêm khoảng 10 USD/ounce, hoạt động mua bán lại trở nên sôi động hơn. Điều này cho thấy giá bạc phản ứng khá mạnh với các tín hiệu kỹ thuật, qua đó thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư", ông Christopher Lewis nói.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 18/1/2026: