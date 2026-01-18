Ngày 18/1: Giá cao su tại các thị trường chính giảm

Giá cao su tại các thị trường chính châu Á hôm nay (18/1) đi xuống khi giá dầu thô suy yếu. Tuy nhiên, thị trường Thái Lan và Nhật Bản vẫn ghi nhận một tuần khởi sắc hơn so với tuần trước. Trong nước, vẫn giữ xu hướng ổn định. Giá thu mua cao su nguyên liệu tại nhiều doanh nghiệp lớn hầu như không thay đổi.

Giá cao su tại các thị trường chính châu Á hôm nay đi xuống. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc giảm 0,5% (75 Nhân dân tệ) về mức 15.885 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2 đi ngang mức 62,8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2 giảm 0,6% (2 Yên) về mức 348 Yên/kg.

So với cuối tuần trước, giá cao su tại Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc thay đổi tương ứng +0,3%, +1,5% và -0,2%.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 2 trên nền tảng SICOM lần cuối được giao dịch ở mức 181,4 US cent/kg, giảm 0,7%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, trong đó cao su butadiene lao dốc hơn 3,5% khi giá dầu thô suy yếu, qua đó gây thêm áp lực lên thị trường cao su tự nhiên.

Hợp đồng cao su giao tháng 6 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) giảm 2 Yên, tương đương 0,56%, xuống còn 352,1 Yên (2,22 USD)/kg. Tuy vậy, hợp đồng này vẫn ghi nhận tuần tăng thứ sáu liên tiếp, tăng 1,29% so với tuần trước.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 195 Nhân dân tệ, tương đương 1,22% xuống còn 15.835 Nhân dân tệ (2.272,43 USD)/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 3 được giao dịch sôi động nhất giảm mạnh 435 Nhân dân tệ, tương đương 3,55%, xuống còn 11.815 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các donah nghiệp lớn tiếp tục bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.