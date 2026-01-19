Ngày 19/1: Giá thép trên sàn Thượng Hải tăng, quặng sắt giảm mạnh

Giá thép thanh kỳ hạn tháng 2 trên sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay (19/1) tăng 0,6%, lên mức 3.148 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, giá quặng sắt sụt giảm tới 2% do nhu cầu từ Trung Quốc suy yếu và tồn kho ở mức cao. Trong nước, giá thép xây dựng duy trì ổn định tại cả ba miền.

Giá thép thanh kỳ hạn tháng 2 trên sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay tăng lên mức 3.148 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, thị trường thép và quặng sắt thế giới ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt. Trong khi giá thép thanh kỳ hạn tại Thượng Hải có xu hướng tăng nhẹ, giá quặng sắt trên các sàn giao dịch chủ chốt đồng loạt sụt giảm do áp lực từ nhu cầu tiêu thụ yếu tại thị trường Trung Quốc.

Trên Sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2 tăng 0,6% (tương đương 19 Nhân dân tệ), lên mức 3.148 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, mặt hàng quặng sắt chịu áp lực điều chỉnh mạnh, đặc biệt là tại thị trường Singapore.

Tính chung cả tuần qua, giá quặng sắt tại Singapore đã giảm khoảng 2%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các tín hiệu tiêu cực từ ngành sản xuất thép Trung Quốc.

Sản lượng gang lỏng tại Trung Quốc, chỉ báo quan trọng về mức tiêu thụ quặng sắt đã giảm gần 2 triệu tấn trong giai đoạn gần nhất. Nguyên nhân chính được cho là do nhiều nhà máy thép bước vào giai đoạn bảo dưỡng định kỳ và nhu cầu nội địa chững lại.

Về phía nguồn cung, hai tập đoàn khai khoáng lớn là BHP Group và Rio Tinto đã công bố kế hoạch hợp tác tại khu vực Pilbara (Tây Australia). Mục tiêu của sự hợp tác này là khai thác lên tới 200 triệu tấn quặng sắt mỗi năm trong thập kỷ tới, thông qua việc chia sẻ hạ tầng và quyền khai thác tại các mỏ Yandicoogina và Yandi. Động thái này được giới phân tích đánh giá sẽ tiếp tục gây áp lực dư thừa nguồn cung lên thị trường trong trung và dài hạn.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá bán lẻ thép xây dựng hôm nay không có biến động mới tại cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Các doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, VAS, Việt Ý vẫn duy trì bảng giá niêm yết cũ.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.380 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.300 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.430 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg./.