Ngày 24/1: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (24/1) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,9%; kỳ hạn tháng 2/2026 tại Thái Lan tăng 0,2%; Nhật Bản tăng 1,5%; Singapore tăng 0,3%. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu giữ ổn định, chưa có điều chỉnh mới.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,9%. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,9% (145 Nhân dân tệ) lên mức 15.845 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,2% (0,1 Baht) lên mức 62,1 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 1,5% (5 Yên) lên mức 347,3 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 2 được giao dịch lần cuối ở mức 181,4 US cent mỗi kg, tăng 0,3%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tiếp đà tăng nhờ sự hỗ trợ của diễn biến giá dầu thô. Theo đó, hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa tăng 4,20 Yên, tương đương 1,2%, lên mức 353,1 Yên/kg (2,22 USD).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 175 Nhân dân tệ, tương đương 1,12% lên 15.850 Nhân dân tệ/tấn (2.276,64 USD).

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 3 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng mạnh 550 Nhân dân tệ, hay 4,69% lên 12.270 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.