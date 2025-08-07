Ngày 7/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su kỳ hạn hôm nay (7/8) ở Trung Quốc và Thái Lan đồng loạt tăng. Trong khi đó, Nhật Bản giằng co do căng thẳng thương mại toàn cầu. Trong nước, giá cao su duy trì ổn định, chưa ghi nhận sự thay đổi so với các phiên trước đó.

Giá cao su trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 1,3% (185 Nhân dân tệ) lên mức 14.460 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 0,5% (0,33 Baht) lên mức 71,48 Baht/kg.

Trong khi đó, thị trường Nhật Bản (OSE) giảm 0,4% (1,2 Yên) về mức 325 Yên/kg.

Theo công ty dữ liệu hàng hóa Trung Quốc Longzhong Information, giá cao su được dự báo sẽ phục hồi nhẹ trong ngắn hạn sau đợt giảm giá của tuần trước, nhờ nhu cầu tích trữ hàng ở khâu hạ nguồn gia tăng và áp lực tồn kho trong nước có dấu hiệu hạ nhiệt.

Gần đây, thị trường càng chịu thêm áp lực khi xuất hiện tin đồn rằng các quỹ hàng hóa và nhà đầu cơ Trung Quốc đã bán tháo tổng cộng khoảng 350.000 tấn cao su trên các sàn SHFE, INE và SICOM.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước bình ổn ở mức 385 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 12.300 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 15.300 - 16.500 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 409 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 399 đồng/TSC/kg, còn giá mủ tạp (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 392 - 396 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 352 - 401 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.