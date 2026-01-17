Nghị định quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước tiếp tục có hiệu lực

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 16/1/2026 công bố Nghị định của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước tiếp tục có hiệu lực.

Cụ thể, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2025/NĐ-CP ngày 24/1/2025 tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ năm ngân sách 2026 cho đến khi có văn bản thay thế, bãi bỏ. Nghị quyết số 13/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày 16/1/2026.

Nghị định số 24/2016/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ năm ngân sách 2026 cho đến khi có văn bản thay thế, bãi bỏ.

Ngày 25/6/2025 Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) số 89/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2026.

Khi Luật NSNN năm 2025 có hiệu lực thi hành, thì Luật NSNN năm 2015 hết hiệu lực. Theo đó, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật NSNN năm 2015 cũng hết hiệu lực, trừ trường hợp được công bố tiếp tục có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định về các nội dung bao gồm: nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước (NQNN); dự báo luồng tiền; phương án điều hành NQNN; sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi; xử lý NQNN tạm thời thiếu hụt; quản lý rủi ro; tài khoản thanh toán của kho bạc nhà nước tại ngân hàng; việc mở tài khoản, trả lãi và thu phí của các đối tượng mở tài khoản tại kho bạc nhà nước; thu, chi từ hoạt động quản lý NQNN; thẩm quyền của Bộ Tài chính, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức liên quan và kho bạc nhà nước.

Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát quy định của Nghị định số 24/2016/NĐ-CP theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2025. Kết quả rà soát cho thấy việc quản lý, sử dụng ngân quỹ nhà nước hiện được quy định tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP là phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ tại Điều 64 Luật NSNN năm 2025.

Các quy định của Nghị định số 24/2016/NĐ-CP vẫn phù hợp với quy định của Luật NSNN năm 2025. Do vậy, Chính phủ công bố Nghị định số 24/2016/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ năm ngân sách 2026 cho đến khi có văn bản thay thế, bãi bỏ./.