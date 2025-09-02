Nhờ ngày Thu Độc lập

(TBTCO) - Ngày 2/9/1945 là ngày ghi dấu sự kiện vô cùng trọng đại đối với lịch sử đất nước và dân tộc ta. Đó là ngày Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

“Tháng Tám mùa thu xanh thắm

Mây nhởn nhơ bay

Hôm nay ngày đẹp lắm!

Mây của ta, trời thắm của ta

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!

Đã tan tác những bóng thù hắc ám

Đã sáng lại trời thu tháng Tám

Trên đường ta về lại Thủ đô

Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ..".

(Ta đi tới - Tố Hữu)

Tuy không được là một nhân chứng lịch sử chứng kiến thời khắc trọng đại Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, nhưng qua những trang sử, những áng văn thơ đầy xúc động như trên, chúng ta - lớp cháu con nối tiếp bước cha ông mùa thu ấy cũng được tiếp truyền niềm tự hào, niềm tin yêu phơi phới.

Từ mùa thu năm ấy, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 cho đến nay đã 80 năm, từ thời khắc đó, một trang sử mới của dân tộc Việt Nam đã được mở ra.

Rũ bùn đứng dậy sáng lòa

Người dân Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám sống với thân phận bị nô dịch, một cổ hai tròng: Thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai đô hộ. Rồi sau đó, phát xít Nhật hất cẳng Pháp nhảy vào Đông Dương cai trị. Với chính sách bóc lột, ngu dân của thực dân Pháp và phát xít Nhật khi đó, xã hội Việt Nam tăm tối, điêu đứng vì giặc ngoại xâm, “giặc đói”, “giặc dốt” hoành hành.

Ảnh: Đức Thanh

Sau nhiều năm xây dựng lực lượng, nắm bắt được thời cơ đã chín muồi, vào những ngày thu Tháng Tám năm 1945, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước nhất tề nổi dậy, đập tan ách thống trị của phát xít Nhật, thiết lập chính quyền Cách mạng trên phạm vi toàn quốc. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết nhất của nhân dân, đó là Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Đi theo Đảng, theo Bác Hồ, người dân “chỉ mất xích xiềng mà được cả thế giới”, trước hết là rũ bỏ thân phận nô lệ, được tự quyết định tương lai của mình, quyết định tương lai của đất nước. Vì thế, nhân dân luôn sẵn sàng đi theo Đảng, cùng kề vai chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Bài học về tinh thần đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị để chúng ta kế thừa, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Lần đầu tiên sau hơn 80 năm sống dưới ách đô hộ, thống trị của thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam đã thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành những chủ nhân của đất nước. Với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, mọi người dân đã cùng đoàn kết dưới cờ Đảng, chiến đấu, hy sinh để bảo vệ nền hòa bình mới giành được. Do đó, mọi người đều tự nguyện nhường cơm xẻ áo, đóng góp tiền, vàng cho kháng chiến trong “Tuần lễ vàng” lịch sử, để cách mạng Việt Nam từ tay trắng dựng nên cơ đồ...

Tự hào vị thế đất nước hôm nay

Năm 2025 đánh dấu 80 năm thành lập nước, một cột mốc rất quan trọng trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, đồng thời mở ra một hành trình đầy nỗ lực của đất nước và con người Việt Nam. Từ một đất nước vừa phá bỏ xích xiềng nô lệ lầm than, trải qua bao gian nan để đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế một quốc gia năng động, có tiếng nói và có trách nhiệm trên trường quốc tế. Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trên cả bình diện vị thế quốc gia, từ kinh tế, xã hội, văn hóa, quan hệ đối ngoại. đến cả bình diện phát triển cá nhân, nơi mỗi người dân ngày càng có cơ hội phát triển đời sống, thể chất, trí tuệ, tinh thần, tư duy và kỹ năng nghề nghiệp.

Ảnh tư liệu

Thực tiễn cho thấy, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không chỉ được thể hiện qua những chỉ số phát triển hay con số tăng trưởng, mà quan trọng và cốt yếu nhất vẫn là đường hướng phát triển của đất nước luôn hướng đến một xã hội tốt đẹp, phản ánh khát vọng của dân tộc và xu thế chung của nhân loại tiến bộ.

Nhiều chuyên gia đã khẳng định: Hai yếu tố quan trọng nhất góp phần tạo nên sự tăng tốc rõ rệt của đất nước trong thời gian qua là nền chính trị ổn định cùng đường lối đối ngoại linh hoạt, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển, nâng cao vai trò và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế; và tiềm lực con người - một dân tộc cần cù, thông minh, chịu khó học hỏi, có tinh thần vượt khó và đoàn kết. Đó chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam phát triển bền vững và tiếp tục cất cánh.

Từ mùa thu Tháng Tám năm ấy vẫn còn để lại cho chúng ta những bài học lịch sử vô cùng quý giá, trong đó bài học lớn nhất chính là tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó vẫn còn nguyên giá trị để chúng ta kế thừa, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đến nay, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được bồi đắp và nâng cao. Đó là sự kết nối chặt chẽ giữa lãnh đạo và nhân dân, giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa các tầng lớp, thành phần trong xã hội, vượt lên trên mọi khác biệt để cùng hướng đến một mục tiêu chung.

Trong thời đại toàn cầu hóa, tinh thần ấy càng cần được phát huy để phát triển sức mạnh toàn dân trong hiện thực hóa khát vọng hùng cường, gìn giữ chủ quyền, khẳng định bản sắc, và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Mùa thu Tháng Tám, mùa thu lịch sử vẫn tỏa sáng, chiếu rọi bao cuộc đời. Mùa thu ấy đã nâng bước cả dân tộc lớn dậy, hào sảng đi lên, nay vẫn là nguồn năng lượng dồi dào cho chúng ta đi tới, tiếp tục đắp xây sự nghiệp cao đẹp mà ông cha đã khai sáng, để tự tin vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam