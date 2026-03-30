Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Lê Thoa).

Ngày 30/3/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ, chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, thời hạn 5 năm.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đánh giá, ông Hoàng Vũ Thảnh là cán bộ có quá trình công tác lâu năm trong ngành tài chính, từng trải qua nhiều vị trí quản lý quan trọng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, vai trò then chốt của ngành tài chính trong bối cảnh thành phố đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Do đó, ông đề nghị tân Giám đốc Sở Tài chính nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể đơn vị tăng cường đoàn kết, nâng cao hiệu quả tham mưu, quản lý.

Ông Hoàng Vũ Thảnh cho hay, trong thời gian tới, Sở Tài chính sẽ chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách tài chính phù hợp với yêu cầu phát triển mới; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện đời sống người dân.

Đồng thời, ông Thảnh cam kết không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và năng lực điều hành; cùng tập thể lãnh đạo Sở Tài chính xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh sẽ chủ động tham mưu lãnh đạo thành phố trong việc hoạch định chiến lược, ban hành các chính sách phục vụ mục tiêu phát triển thành phố, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao đời sống người dân.

Trong bối cảnh thành phố được giao nhiều nhiệm vụ lớn, yêu cầu đổi mới, sáng tạo và đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, ông Thảnh nhấn mạnh, Sở Tài chính sẽ tập trung phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương.

Tân Giám đốc Sở Tài chính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ kịp thời từ lãnh đạo Thành ủy và UBND TP. Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Thảnh cam kết sẽ nghiêm túc tiếp thu các chỉ đạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực điều hành và bản lĩnh chính trị; đồng thời xây dựng tập thể Sở Tài chính đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…