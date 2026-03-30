Tài chính

Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Kỳ Phương

Kỳ Phương

20:04 | 30/03/2026
(TBTCO) - Ông Hoàng Vũ Thảnh được UBND TP. Hồ Chí Minh chính thức bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh sau khoảng 4 tháng đảm nhiệm vai trò Quyền Giám đốc.
Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Lê Thoa).

Ngày 30/3/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ, chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, thời hạn 5 năm.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đánh giá, ông Hoàng Vũ Thảnh là cán bộ có quá trình công tác lâu năm trong ngành tài chính, từng trải qua nhiều vị trí quản lý quan trọng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, vai trò then chốt của ngành tài chính trong bối cảnh thành phố đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Do đó, ông đề nghị tân Giám đốc Sở Tài chính nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể đơn vị tăng cường đoàn kết, nâng cao hiệu quả tham mưu, quản lý.

Ông Hoàng Vũ Thảnh cho hay, trong thời gian tới, Sở Tài chính sẽ chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách tài chính phù hợp với yêu cầu phát triển mới; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện đời sống người dân.

Đồng thời, ông Thảnh cam kết không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và năng lực điều hành; cùng tập thể lãnh đạo Sở Tài chính xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh sẽ chủ động tham mưu lãnh đạo thành phố trong việc hoạch định chiến lược, ban hành các chính sách phục vụ mục tiêu phát triển thành phố, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao đời sống người dân.

Trong bối cảnh thành phố được giao nhiều nhiệm vụ lớn, yêu cầu đổi mới, sáng tạo và đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, ông Thảnh nhấn mạnh, Sở Tài chính sẽ tập trung phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương.

Tân Giám đốc Sở Tài chính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ kịp thời từ lãnh đạo Thành ủy và UBND TP. Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Thảnh cam kết sẽ nghiêm túc tiếp thu các chỉ đạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực điều hành và bản lĩnh chính trị; đồng thời xây dựng tập thể Sở Tài chính đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Ông Hoàng Vũ Thảnh sinh năm 1974, quê Hải Dương, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, ông giữ Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh từ ngày 14/11/2025. Trước đó, ông Thảnh từng đảm nhiệm các vị trí như: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu…

Kỳ Phương
Từ khóa:
Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh ông nguyễn văn được ubnd tp. hồ chí minh Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Mở “luồng xanh, luồng ưu tiên”, cú hích để nhà ở xã hội TP. Hồ Chí Minh phát triển

Mở “luồng xanh, luồng ưu tiên”, cú hích để nhà ở xã hội TP. Hồ Chí Minh phát triển

TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách 125 người trúng cử Hội đồng nhân dân khóa XI

TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách 125 người trúng cử Hội đồng nhân dân khóa XI

TP. Hồ Chí Minh chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học - công nghệ năm 2026, hướng tới thử nghiệm 6G

TP. Hồ Chí Minh chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học - công nghệ năm 2026, hướng tới thử nghiệm 6G

Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân quyết toán thuế

Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân quyết toán thuế

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tăng mạnh tuần qua

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tăng mạnh tuần qua

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tăng mạnh lợi nhuận trong năm 2025

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tăng mạnh lợi nhuận trong năm 2025

Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Kho bạc Nhà nước giữ nhịp điều hành ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số

Kho bạc Nhà nước giữ nhịp điều hành ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số

(TBTCO) - Quý I/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đảm bảo vận hành thông suốt thu - chi ngân sách nhà nước, chủ động tham mưu, hoàn thiện thể chế và tăng tốc hiện đại hóa. Bước sang quý II, nhiều nhiệm vụ lớn tiếp tục được đặt ra, đòi hỏi toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước vừa giữ vững kỷ cương tài chính, vừa kịp thời đưa nguồn ngân sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bình ổn giá các mặt hàng, đặc biệt là phân bón, nhằm giảm chi phí đầu vào cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp.
DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026 do Đoàn Thanh niên và Câu lạc bộ Hiến máu DATC phối hợp tổ chức
Quản lý chặt tài sản công phục vụ an ninh mạng

Quản lý chặt tài sản công phục vụ an ninh mạng

(TBTCO) - Trước yêu cầu bảo đảm an ninh mạng và bảo mật dữ liệu ngày càng cao, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt quản lý, sử dụng tài sản công là sản phẩm, giải pháp an ninh mạng; triển khai đúng, đủ quy định pháp luật, tránh tình trạng sử dụng sai mục đích, lãng phí hoặc tiềm ẩn rủi ro mất an toàn thông tin.
Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

(TBTCO) - Thời hạn để các đơn vị gửi báo cáo trong cuộc tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 chỉ còn tính bằng ngày. Trước áp lực lớn về tiến độ và yêu cầu cao về chất lượng dữ liệu, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, việc công khai tiến độ, nêu tên các đơn vị chậm triển khai được xem là giải pháp mạnh, tạo áp lực trực tiếp và thúc đẩy toàn hệ thống tăng tốc.
Tăng “sức đề kháng” an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

Tăng “sức đề kháng” an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

(TBTCO) - Xung đột tại Trung Đông đang đặt ra những thách thức lớn đối với an ninh năng lượng của Việt Nam, từ nguồn cung đến giá cả. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Nguyễn Sơn - giảng viên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics, Đại học RMIT Việt Nam chỉ ra các “điểm yếu” mang tính cấu trúc, đồng thời đề xuất giải pháp cấp bách nhằm giảm phụ thuộc và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.
Cục Dự trữ Nhà nước phát động Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển”

Cục Dự trữ Nhà nước phát động Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển”

(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 - 7/8/2026), Cục Dự trữ Nhà nước đã phát động Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển”, từ ngày 26/3 đến 31/5/2026.
Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

(TBTCO) - Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn.
Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân quyết toán thuế

Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân quyết toán thuế

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tăng mạnh tuần qua

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tăng mạnh tuần qua

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tăng mạnh lợi nhuận trong năm 2025

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tăng mạnh lợi nhuận trong năm 2025

Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 "đi lùi"

Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 "đi lùi"

Thông tư 22/2026/TT-BTC: Hoàn thiện cấu trúc dữ liệu và hệ thống sơ đồ quy hoạch

Thông tư 22/2026/TT-BTC: Hoàn thiện cấu trúc dữ liệu và hệ thống sơ đồ quy hoạch

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm