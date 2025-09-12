PJICO 8 năm liên tiếp được AM Best duy trì xếp hạng tín nhiệm tốt

(TBTCO) - Năm 2025, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) tiếp tục được AM Best công bố xếp hạng năng lực tài chính (FSR) ở mức B++ (tốt), xếp hạng năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành (ICR) ở mức “bbb” (tốt) và xếp hạng theo Thang điểm Quốc gia Việt Nam (NSR) ở mức cao nhất aaa.VN (xuất sắc). Triển vọng các xếp hạng đều được đánh giá là Ổn định.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp, PJICO được tổ chức xếp hạng tín nhiệm ngành bảo hiểm hàng đầu thế giới, duy trì xếp hạng năng lực tài chính ở mức tốt. Các đánh giá này phản ánh sức mạnh năng lực tài chính vững chắc, năng lực quản trị rủi ro phù hợp của PJICO trong bối cảnh thị trường bảo hiểm Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, hướng đến các chuẩn mực quốc tế về năng lực tài chính, an toàn vốn và hiệu quả khai thác bảo hiểm.

AM Best đánh giá hiệu quả hoạt động của PJICO ở mức mạnh, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân 5 năm (2020 - 2024) đạt 12,6%. Năm 2024, doanh thu của PJICO vượt mốc 5.000 tỷ đồng, đạt 5.279 tỷ đồng, tăng trưởng 8,9% so với năm trước, hoàn thành 111% kế hoạch. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.396 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 291 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu ước đạt 2.590 tỷ đồng, tương đương 50,1% kế hoạch cả năm. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc hơn 2.200 tỷ đồng; phí nhận tái bảo hiểm 113 tỷ đồng (52,8% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế 198 tỷ đồng (64,7% kế hoạch). Đáng chú ý, nhiều đơn vị thành viên đã vượt chỉ tiêu, cho thấy năng lực quản trị hiệu quả và nội lực phát triển ngày càng mạnh.

Năm 2025, PJICO đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5.175 tỷ đồng; doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.400 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 306 tỷ đồng - thể hiện quyết tâm và định hướng vững chắc mà doanh nghiệp đã bền bỉ tích lũy suốt hơn 30 năm phát triển. Với nền tảng tài chính vững chắc, mạng lưới rộng khắp và định hướng khách hàng làm trung tâm, PJICO tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng danh mục sản phẩm hiện đại, đa dạng kênh phân phối và tối ưu hoạt động quản trị - kinh doanh. Đây chính là các nền tảng quan trọng giúp PJICO hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững, duy trì vị thế hàng đầu trên thị trường./.