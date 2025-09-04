Quy định mới về chế độ báo cáo trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

(TBTCO) - Ngày 3/9/2025, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo áp dụng đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Tại Chương I, Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 97/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 4 của Điều 12 Thông tư 97/2020/TT-BTC như sau: Văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo định kỳ dưới hình thức văn bản điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 của Điều 21 Thông tư 97/2020/TT-BTC như sau: Chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam gửi Ủy ban Chứng khoản Nhà nước các báo cáo định kỳ dưới hình thức văn bản điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tại Chương II sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 4 của Điều 29 Thông tư 99/2020/TT-BTC như sau: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo định kỳ dưới hình thức văn bản điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ảnh minh họa

Thông tư 88/2025/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2025.

Trường hợp công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là đối tượng báo cáo) không gửi được báo cáo qua hệ thống cơ sở dữ liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì lý do bất khả kháng như hệ thống mạng, máy chủ gặp sự cố, không thể sử dụng chứng thư số và các lý do bất khả kháng khác, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nêu rõ lý do và gửi báo cáo qua hệ thống thư điện tử hoặc dưới hình thức văn bản giấy.

Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo đầy đủ trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 88/2025/TT-BTC./.