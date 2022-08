Quý II/2022: VBI tăng trưởng kép cả doanh thu và lợi nhuận, tăng tốc hoàn thành mục tiêu 2022

(TBTCO) - Nhờ những bước đi linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số phù hợp xu hướng phát triển của ngành, Bảo hiểm VietinBank - VBI vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 tích cực, ghi nhận tổng doanh thu phí bảo hiểm và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 1.547 tỷ đồng và 142 tỷ đồng, tăng trưởng 33% và 46,9% so với cùng kỳ. Đây được xem là “cú hích” để VBI tiếp tục bứt phá cán đích mục tiêu năm 2022.

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng khoảng 13% so với cùng kỳ. Dẫu vậy, bối cảnh vĩ mô nói chung và ngành bảo hiểm nói riêng dự báo còn gặp nhiều thách thức. Đa phần các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều thận trọng về mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2022. Nguyên nhân là do chi phí phí bán hàng, tỷ lệ bồi thường… tăng mạnh khi cuộc sống trở về bình thường mới, trong khi các cơ hội đầu tư trở nên khó khăn hơn.

Bảo hiểm VietinBank - VBI tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 với chủ đề “Bứt phá thần tốc - Cán đích thành công”.

Ngược dòng với bức tranh chung của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm VietinBank (VBI) ghi nhận nhiều điểm sáng với kết quả kinh doanh khả quan.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022, VBI ghi nhận tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.547 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ, gấp 2,5 lần so với tốc độ tăng trưởng của ngành. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 142 tỷ đồng, tăng trưởng 46,9% so với cùng kỳ, nhờ việc tăng trưởng doanh thu và quản lý hiệu quả chi phí. Đáng chú ý, doanh thu ghi nhận tăng trưởng mạnh ở các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, bảo hiểm khoản vay, đạt lần lượt 366,1 tỷ đồng và 350,2 tỷ đồng, chiếm 25% và 24% trong cơ cấu doanh thu. Kết quả trên khẳng định VBI đã có những bước đi linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, đẩy mạnh các sản phẩm phù hợp xu hướng phát triển.

Mặt khác, doanh thu qua các kênh phân phối đại lý cá nhân và Bancassurance ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, cho thấy hướng đi đúng đắn của VBI trong việc xây dựng mạng lưới phân phối, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của các bên và tận dụng cơ sở khách hàng. Những kết quả trên đạt được một phần do công tác kiểm soát bồi thường của VBI được kiểm soát ổn định ở mức 32%, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ, ngược dòng với xu thế chung của ngành.

Bên cạnh đó, công ty luôn đón đầu xu hướng công nghệ, tiên phong ứng dụng công nghệ mới. Trong 6 tháng đầu năm 2022, VBI tiếp tục phát triển công cụ bán hàng online cho một số sản phẩm mới, nâng cấp các tiện ích trên app MyVBI và VBI4Sales, cải tiến hệ thống quản lý đại lý cá nhân; triển khai các công cụ hỗ trợ quản lí hoạt động tái tục, kiểm soát rủi ro, cấp đơn xe cơ giới… Qua đó chú trọng nâng tầm trải nghiệm khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn hệ thống.

Bên cạnh việc duy trì kết quả kinh doanh khả quan, VBI liên tục thích ứng, chuyển mình linh hoạt với nhiều thay đổi tích cực, từng bước củng cố vị thế thương hiệu trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ với hàng loạt giải thưởng danh giá trong và ngoài nước: Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2022, Giải thưởng Thương hiệu số 1 Việt Nam, Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc (Vietnam Digital Awards), Giải thưởng Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam (Industry 4.0 Award), Giải thưởng Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ tăng trưởng Top 1 Việt Nam (FAST500)…

Năm 2022 là năm trọng điểm để VBI tập trung bứt phá, tăng trưởng với những mục tiêu lớn. Doanh thu dự kiến đạt 3.100 tỷ đồng, tăng trưởng 30%, lợi nhuận chạm ngưỡng 300 tỷ đồng, tăng gần 50%, đưa công ty vào Top 5 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Tổng Giám đốc VBI Lê Tuấn Dũng phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng.

Chia sẻ về các giải pháp hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh năm 2022, ông Lê Tuấn Dũng - Tổng Giám đốc VBI cho biết, VBI sẽ tối ưu hóa nguồn lực để khai thác các sản phẩm có hiệu quả, đặc biệt các sản phẩm trọng điểm; tập trung khai thác các kênh bán hàng có ưu thế cạnh tranh, khai thác tối đa tiềm năng kênh Bancas và chuẩn hóa đội ngũ bán hàng; kiểm soát, chăm sóc khai thác có hiệu quả các khách hàng hiện hữu, đảm bảo duy trì tỉ lệ tái tục khoảng 80%./.