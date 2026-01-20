SSI báo lãi cao nhất lịch sử thành lập

(TBTCO) - Lũy kế cả năm 2025, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của SSI đạt 13.160 tỷ đồng và 5.085 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 135,7% và 119,6% kế hoạch. Đây là năm SSI ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận trước thuế cao nhất kể từ khi thành lập, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau nâng hạng.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 với tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt 3.566 tỷ đồng và 916 tỷ đồng. Ước tính hợp nhất, doanh thu quý IV đạt 3.723 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.005 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2025, Công ty mẹ có tổng tài sản 92.975 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 31.054 tỷ đồng, tăng tương ứng 28,2% và 19,6% so với cuối năm 2024.

Trong quý IV/2025, mảng Dịch vụ chứng khoán ghi nhận doanh thu 1.751 tỷ đồng, chiếm khoảng 49% tổng doanh thu.

Mảng Nghiệp vụ môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư ghi nhận quý thứ 5 liên tiếp tăng trưởng thị phần. Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên HOSE đạt 12,50% trong quý IV/2025 - mức cao nhất trong 22 quý; tính chung cả năm 2025, thị phần đạt 11,53%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Song song với thị trường cơ sở, mảng môi giới phái sinh cũng được đẩy mạnh khi thị phần cả năm đạt 5,09% so với mức 3,58% năm 2024. Các cải tiến về sản phẩm, dịch vụ tư vấn và trải nghiệm người dùng là động lực chính cho tăng trưởng ở cả thị trường cơ sở và phái sinh. Riêng trong quý IV, mảng này đạt doanh thu 653 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ 2024.

Nghiệp vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt doanh thu gần 1.098 tỷ đồng, tăng 9% so với quý liền trước. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước đạt hơn 38.940 tỷ đồng, tăng 77% so với đầu năm. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, SSI duy trì chính sách quản trị rủi ro chặt chẽ, không phát sinh nợ xấu dù quy mô dư nợ tăng nhanh cùng thanh khoản thị trường.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 1.593 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2024 và đóng góp khoảng 45% tổng doanh thu hoạt động. Danh mục đầu tư tiếp tục tập trung vào nhóm tài sản thu nhập cố định do các tổ chức tín dụng phát hành, đồng thời được điều chỉnh quy mô phù hợp với diễn biến chính sách vĩ mô và mặt bằng lãi suất.

Doanh thu từ hoạt động Nguồn vốn và kinh doanh tài chính ghi nhận 206 tỷ đồng, tăng 53% so với quý liền trước. Trong quý IV, SSI đã thu xếp thành công khoản vay hợp vốn lên tới 300 triệu USD - được đánh giá là khoản vay hợp vốn lớn nhất từ trước tới nay của nhóm công ty chứng khoán Việt Nam, cho thấy khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế quy mô lớn trên cơ sở tín nhiệm độc lập, tạo thêm dư địa vốn trung – dài hạn cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Mảng Dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt doanh thu 16 tỷ đồng. Trong quý IV, SSI đóng vai trò tư vấn và đơn vị phân phối trong một số giao dịch huy động vốn quy mô lớn trên thị trường, trong đó có một số giao dịch nổi bật như: giao dịch IPO của Công ty cổ phần Chứng khoán VPS, giao dịch phát hành trái phiếu xanh của Vietcombank…

Cơ cấu doanh thu tiếp tục đa dạng giữa các khối kinh doanh, cho thấy SSI đang mở rộng quy mô trên nền tảng vốn, thị phần và năng lực vận hành, đồng thời tiếp tục giữ trọng tâm là quản trị rủi ro, minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn – những yếu tố cốt lõi để chuẩn bị cho giai đoạn thị trường mới sau nâng hạng.

Lũy kế 4 quý gần nhất, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và trên tổng tài sản (ROA) lần lượt đạt 13,5% và 4,2%. Kết quả này phản ánh đồng thời thị trường thuận lợi sau nâng hạng và năng lực khai thác cơ hội của SSI trên nền tảng vốn mạnh, sản phẩm đa dạng và kỷ luật vận hành./.