Sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân là nhân tố quyết định thành công

(TBTCO) - Sáng 20/1, trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động

Theo Thường trực Ban Bí thư, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, bất ổn, khó lường, nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ. Trong nước, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ xảy ra dồn dập, gây nhiều thiệt hại nặng nề; nhiều tồn tại tích tụ qua thời gian dài chậm được khắc phục; nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước có nhiều biến động. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là một mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Báo cáo tại Đại hội.

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất; giữ vững nguyên tắc, bám sát quan điểm, đường lối, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Kiểm điểm trước Đại hội về sự lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, ngay sau Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội với nhiều cách làm mới, bài bản, khoa học và hiệu quả. Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, các quy định về thi hành Điều lệ Đảng và nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách lớn; thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ bản hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với đổi mới tư duy quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân; tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng có tính chiến lược, tập trung vào 10 nội dung cốt lõi trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, nút thắt; thực hiện nhiều giải pháp nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và an sinh xã hội; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ba đột phá chiến lược; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và các chủ trương lớn về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, phát triển năng lượng nguyên tử, phát triển văn hóa Việt Nam.

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng; đặc biệt là tự chủ chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Giữ vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ, an ninh quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đồng chí Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nâng cao đạo đức cách mạng và ý thức phục vụ nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và chỉ đạo ban hành kịp thời, đồng bộ, đầy đủ hệ thống quy định, quy chế về công tác cán bộ với nhiều nội dung đổi mới, đột phá, đảm bảo tính minh bạch, chặt chẽ. Lần đầu tiên đã hoàn thành việc bố trí 100% Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và một số chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng được tiến hành theo đúng kế hoạch, tiến độ. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được chỉ đạo chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học, kỹ lưỡng; có nhiều đổi mới cả về nội dung và cách thức trình bày; đảm bảo ngắn gọn, súc tích, tính hành động cao, thể hiện đầy đủ sự kết tinh trí tuệ, bản lĩnh, tư tưởng đổi mới, tầm nhìn và tư duy chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư.

Kiểm điểm về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hầu hết các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu trong công tác và cuộc sống; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình, phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng; gương mẫu, quy tụ, tạo động lực, niềm tin và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc.

“Sự đổi mới mạnh mẽ và nỗ lực cao độ của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhất là trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ đã lan tỏa, tạo chuyển động tích cực mạnh mẽ trong Đảng và trong toàn hệ thống chính trị”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đánh giá chung về ưu điểm, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư luôn đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; bám sát quan điểm, đường lối, quy chế làm việc và tình hình thực tiễn; chủ động nắm bắt thời cơ, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt được nhiều thành tựu, kết quả rất quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tổ chức thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ bản mô hình tổng thể của hệ thống chính trị; được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ Đại hội XIII có nhiều nguyên nhân, nhưng theo Thường trực Ban Bí thư, bao trùm là sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao độ, sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu chung. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư là trung tâm, là hạt nhân lãnh đạo; luôn kiên định, bản lĩnh, trí tuệ; giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất cao; bình tĩnh, sáng suốt, nhạy bén, kịp thời, có chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo lợi ích cao nhất của đất nước và của nhân dân.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiều quyết sách quan trọng có tính đột phá, chiến lược. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người vượt mục tiêu Đại hội 13 đề ra. Tiến bộ, công bằng, phúc lợi và an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được nâng cao.

Về hạn chế, khuyết điểm, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, việc lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng vẫn còn có mặt hạn chế; có lúc, có nơi, có việc chưa quyết liệt, chưa theo kịp tình hình và yêu cầu phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn trong một số lĩnh vực còn chậm, chưa đồng bộ. Nhiều yếu kém, bất cập, tồn đọng tích tụ từ trước chưa được xử lý kịp thời, triệt để, gây hệ lụy kéo dài. Hệ thống thể chế có mặt chưa đồng bộ, còn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn". Tăng trưởng kinh tế vẫn dưới mức tiềm năng; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Tốc độ tăng năng suất lao động thấp hơn mục tiêu Đại hội XIII đề ra. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, năng lực dự báo tình hình, tư duy và tầm nhìn chiến lược còn có hạn chế. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu chưa thực sự ngang tầm với nhiệm vụ; còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám làm, không dám đổi mới sáng tạo và chưa phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân.

Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao. Một số đồng chí Trung ương, trong đó có cả cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu vững vàng kiên định, thiếu gương mẫu trong công tác và cuộc sống; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây bức xúc trong Đảng, trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín và sức chiến đấu của Đảng.

“Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc nhận khuyết điểm, tự phê bình trước Đại hội, toàn Đảng, toàn dân về những hạn chế, khuyết điểm nêu trên”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư cho biết có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Một là, trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước. Thực hiện nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng. Giữ gìn, củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và hệ thống chính trị; kế thừa và phát huy kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các nhiệm kỳ trước.

Hai là, bám sát đường lối, chủ trương Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, quy chế làm việc, chương trình toàn khóa, chương trình làm việc hàng năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Nêu cao tinh thần gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo cấp cao, nhất là người đứng đầu. Tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư; sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân là nhân tố quyết định thành công.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo với bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình bước đi phù hợp. Nhất quán, kiên định về chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo về sách lược. Đối với những vấn đề lớn, mới, phức tạp, nhạy cảm, chưa có tiền lệ thì phải được thảo luận kỹ lưỡng, dân chủ để tạo sự thống nhất cao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quyết tâm, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khắc phục những tồn tại, yếu kém kéo dài. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo sát đúng tình hình, có tư duy sáng tạo và có đối sách, phương pháp phù hợp, kịp thời hiệu quả.

Bốn là, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của các cấp ủy với mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Chủ động thích ứng với tình hình mới; khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, động lực trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Chủ động hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Năm là, không ngừng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cấp cơ sở thực sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực quản trị, tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, thực sự cầu thị lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Sáu là, công tác tuyên truyền phải kịp thời, sắc bén, minh bạch, chống các luận điệu xuyên tạc, sai trái, xấu độc gây tác động tiêu cực, làm cản trở sự phát triển của đất nước.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng

Về phương hướng khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Báo cáo tại Đại hội.

Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Giữ vững nguyên tắc kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các định hướng tự chủ chiến lược. Tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước. Khẩn trương nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới. Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Hoàn thiện mô hình, cơ chế, chính sách quản lý phát triển xã hội hiện đại, bền vững. Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.

Đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Lãnh đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tăng cường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại.

Lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; khắc phục những điểm nghẽn, chồng chéo, thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.