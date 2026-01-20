Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

(TBTCO) - Nhiệm vụ tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới là nhiệm vụ lớn, khó, yêu cầu cao nhưng cũng là cơ hội để ngành Thuế “bứt phá” về chất lượng quản trị và chất lượng phục vụ.

Cục Thuế vừa tổ chức Lễ ký kết hợp đồng thuê tư vấn “Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới” với Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho rằng, lễ ký kết hợp đồng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu chính thức cho giai đoạn triển khai chuyên sâu, bài bản và có phương pháp đối với nhiệm vụ tái cấu trúc toàn diện quy trình nghiệp vụ và hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thuế trong giai đoạn mới.

Phó Cục trưởng Mai Sơn và bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam ký kết hợp đồng. Ảnh: Phương Thảo

Theo ông Mai Sơn, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; cùng với yêu cầu hiện đại hóa quản lý thuế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngành Thuế xác định việc xây dựng hệ thống quản lý thuế tích hợp, tập trung, vận hành theo dữ liệu, lấy người nộp thuế làm trung tâm, tăng tự động hóa, tăng minh bạch và quản trị rủi ro là con đường tất yếu.

Để triển khai đồng bộ yêu cầu tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế đã chủ động, quyết liệt triển khai công tác chuẩn bị. Trong đó, đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên sâu; huy động sự tham gia của các Ban, đơn vị nghiệp vụ và Thuế tỉnh, thành phố, cùng các chuyên gia tư vấn và doanh nghiệp công nghệ.

Với những bước đi thận trọng trong quá trình nghiên cứu quy trình ứng dụng, từng bước đánh giá hiện trạng, tham khảo thông lệ quốc tế, định hình mô hình quản lý thuế theo đối tượng kết hợp chức năng (hybrid), gắn quản lý vòng đời người nộp thuế với quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ, đến nay Cục Thuế đã cơ bản hoàn thiện dự thảo khung hệ thống quy trình nghiệp vụ, làm nền tảng để triển khai tư vấn và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình mới.

“Thực tiễn triển khai thời gian qua cho thấy ngành Thuế đã có nền tảng quan trọng về dịch vụ thuế điện tử, hóa đơn điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu; tuy nhiên, để chuyển đổi mô hình quản lý thuế theo hướng hiện đại, đồng bộ với bộ máy tổ chức mới, theo mô hình quản lý thuế theo đối tượng kết hợp với chức năng và đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao, thì cần một bước “tái thiết kế” có tính hệ thống, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ đi trước - hệ thống công nghệ thông tin theo sau nhưng phải “bám” quy trình và dữ liệu ngay từ đầu” - Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn.

Song song với đó, Cục Thuế đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định; hoàn thành đánh giá, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; thống nhất các nội dung hợp đồng, phương án nhân sự, cách thức tổ chức triển khai.

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới là nhiệm vụ lớn, khó, yêu cầu cao nhưng cũng là cơ hội để ngành Thuế “bứt phá” về chất lượng quản trị và chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, với với quyết tâm chính trị cao của toàn ngành, sự vào cuộc nghiêm túc của các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế, với tinh thần hợp tác trách nhiệm, chuyên nghiệp của Liên danh EY-OneNet, lãnh đạo Cục Thuế tin tưởng sẽ triển khai thành công nhiệm vụ để tạo nền tảng vững chắc cho hệ thống công nghệ thông tin thuế hiện đại, tích hợp, dữ liệu làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa quản lý thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Tài chính và Cục Thuế đã lựa chọn Liên danh EY-OneNet là đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Việc ký kết thể hiện quyết tâm của Cục Thuế và Liên danh EY-OneNet trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỷ luật triển khai và hiệu quả đầu ra của dự án.

Bà Nguyễn Thùy Dương cho biết, việc tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế gắn với xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới là một dự án có quy mô lớn, phức tạp, đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, bài bản và sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị tư vấn với các Ban, đơn vị nghiệp vụ của Cục Thuế.

“Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Cục Thuế và sự phối hợp tích cực của các Ban, đơn vị liên quan, dự án sẽ được triển khai thành công, đóng góp thiết thực vào mục tiêu hiện đại hóa quản lý thuế, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người nộp thuế trong giai đoạn tới” - bà Nguyễn Thùy Dương nhấn mạnh./.