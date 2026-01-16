Tạo “cú hích” cho doanh nghiệp phát triển bằng giải pháp hỗ trợ về thuế

(TBTCO) - Cùng với việc triển khai quyết liệt, hiệu quả các chính sách đã ban hành, năm 2025, Bộ Tài chính đã khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ phù hợp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, tạo “cú hích” mạnh mẽ cho doanh nghiệp phát triển.

Kích thích kinh tế, ổn định thị trường

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã thực hiện nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể các luật về thuế để báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các luật này một cách toàn diện. Bên cạnh đó, Bộ đã chủ động theo dõi sát diễn biến thực tế để nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền nhiều giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế phục hồi và phát triển. Qua đó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đóng góp vào những kết quả tích cực chung của đất nước.

Cụ thể, về thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2025 theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 của Quốc hội, với số tiền thuế được giảm khoảng 26.100 tỷ đồng.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Đồng thời, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 204/2025/QH15 tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng cuối năm 2025, cả năm 2026 và mở rộng đối tượng được áp dụng chính sách. Thực hiện giải pháp này, dự kiến số tiền thuế được giảm khoảng 121.740 tỷ đồng (trong đó, 6 tháng cuối năm 2025 giảm khoảng 39.540 tỷ đồng, năm 2026 giảm khoảng 82.200 tỷ đồng).

Về gia hạn thời hạn nộp thuế, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2025/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; Nghị định số 82/2025/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2025. Dự kiến thực hiện giải pháp này, số tiền được gia hạn khoảng 116,1 triệu tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, năm 2025, tổng số miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất ước đạt 250,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, gia hạn khoảng 122 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm khoảng 128,9 nghìn tỷ đồng.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt hơn 7 triệu tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm trước, với động lực mạnh mẽ từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành.

Các chuyên gia cho rằng, những con số biết nói nêu trên là minh chứng rõ ràng cho vai trò quan trọng của chính sách giảm thuế giá trị gia tăng trong việc kích thích kinh tế, ổn định thị trường và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Cùng với việc triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đã được ban hành, Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp để áp dụng cho năm 2026.

Trong đó, về thuế giá trị gia tăng, tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15.

Về thuế bảo vệ môi trường, đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026. Dự kiến thực hiện giải pháp này sẽ giảm ngân sách nhà nước (bao gồm cả phần giảm thuế giá trị gia tăng) khoảng 44.699 tỷ đồng.

Về thuế thu nhập cá nhân, đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 ngày 17/10/2025 điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế (từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng) và người phụ thuộc (từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng) để giảm nghĩa vụ thuế cho cá nhân. Dự kiến thực hiện giải pháp này sẽ hỗ trợ người dân khoảng 21.000 tỷ đồng.

Về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, ngày 26/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 216/2025/QH15 về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (áp dụng từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2030). Dự kiến thực hiện chính sách này, số tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc ban hành và thực hiện các giải pháp nêu trên cũng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp, người dân; góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh để đóng góp vào kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, các chính sách giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ chịu mức thuế suất 10% và giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn nêu trên đã có “tác dụng kép”, vừa giúp giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất - kinh doanh và tạo thêm việc làm cho người lao động, đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện sức ép lạm phát, chi phí tăng cao.

Hỗ trợ kịp thời hoạt động sản xuất - kinh doanh “Các giải pháp hỗ trợ về thuế được triển khai với quy mô lớn, phạm vi rộng đã hỗ trợ kịp thời hoạt động sản xuất - kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp chịu tác động từ chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Đồng thời, các chính sách này góp phần tạo việc làm, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội”. Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội

Theo ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, trước những tác động của kinh tế thế giới đến kinh tế trong nước, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành kịp thời các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế phí, đây là hình thức hỗ trợ trực tiếp hiệu quả nhất. Qua đó, doanh nghiệp giảm bớt được số tiền phải nộp ngân sách, có nguồn vốn để có thể tiếp tục sản xuất - kinh doanh, sớm phục hồi và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Đại diện doanh nghiệp thụ hưởng chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế từ giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát đến nay, ông Nguyễn Tuấn Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc cho rằng, các chính sách tài khóa hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất cũng như kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu là “liều thuốc” hiệu quả hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

“Đặc biệt, chính sách giảm tiền thuê đất có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc góp phần giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính phục hồi và duy trì sản xuất - kinh doanh” - ông Sơn nhấn mạnh.

Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục cải cách trên mọi mặt công tác: hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính theo hướng toàn diện và hiệu quả hơn, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa các lĩnh vực của ngành Tài chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, vốn được xem là các lĩnh vực có liên quan nhiều và trực tiếp tới doanh nghiệp, người dân nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.