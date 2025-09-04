Thúc đẩy hợp tác giữa Liên Hợp quốc và Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 4/9/2025, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã tiếp bà Kanni Wignaraja - Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp quốc kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc Chương trình phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP), kiêm Giám đốc Văn phòng UNDP khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc mừng Liên Hợp quốc tròn 80 năm thành lập, đồng thời cảm ơn bà Kanni Wignaraja đã đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua, hỗ trợ Việt Nam trên nhiều cương vị từ Phó Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam tới Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ hy vọng với sự dẫn dắt, chỉ đạo của bà Kanni Wignaraja, hoạt động của UNDP tại Việt Nam sẽ ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp, bền chặt giữa UNDP và Chính phủ Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp quốc, bà Kanni Wignaraja. Ảnh: Đức Minh

Chia sẻ với bà Kanni Wignaraja về một số thông tin, định hướng hợp tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Chính trị của Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ-TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, và Nghị quyết số 68-NQ/TW. Việc thực hiện "Bộ tứ" Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết này, Bộ Tài chính Việt Nam luôn trân trọng các ý kiến đề xuất, tư vấn, kinh nghiệm quốc tế của UNDP về định hướng, giải pháp đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, Thứ trưởng bày tỏ.

Đề cập định hướng hợp tác trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị UNDP cần có các hỗ trợ sát với định hướng của Việt Nam, bao gồm: Tiếp tục duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao sức chống chịu và tính tự chủ của nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu dựa vào đổi mới sáng tạo, công nghệ và phát triển bền vững, phát triển con người toàn diện, thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Trong đó UNDP có thể hỗ trợ để: Phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; ưu tiên chuyển đổi số toàn diện, phát triển các ngành công nghệ cao; nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giảm nghèo đa chiều; phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, thân thiện, công bằng; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết Net Zero 2050, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khi hậu, xây dựng các đô thị xanh…

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, trong thời gian tới, thế mạnh của UNDP có thể đồng hành với Chính phủ Việt Nam đó chính là: Tiến cử đại diện và các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia vào các Ủy ban (kỹ thuật, độc lập) của Liên Hợp quốc (như Ủy ban về Khoa học công nghệ, Ủy ban về Biến đổi khí hậu, Ủy ban về phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban về Luật biển...) để góp phần thực hiện "Bộ tứ" Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển đất nước trong tình hình mới.

Kết nối và học tập kinh nghiệm từ các châu lục, quốc gia khác để xây dựng năng lực cho Việt Nam thực hiện các kế hoạch về phát triển kinh tế số, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), kế hoạch chung về phát triển khoa học công nghệ, STEM giữa các quốc gia châu Á; huy động sự tham gia của khu vực tư nhân…

Về cơ chế hợp tác, Thứ trưởng đề nghị khởi động lại các cuộc họp ba bên: UNDP, các cơ quan quản lý nhà nước về ODA, các cơ quan chủ quản của các dự án do UNDP tài trợ/phối hợp thực hiện); tiếp tục duy trì cơ chế làm việc định kỳ để hai bên cùng thống nhất trong định hướng hợp tác; UNDP chủ động chia sẻ các ý tưởng dự án/đề xuất dự án dự kiến cần huy động vốn viện trợ từ các đối tác phát triển, các Quỹ để các bên cùng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai vận động, xây dựng, trình duyệt; UNDP tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp trong theo dõi, giám sát các dự án đang triển khai.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Kanni Wignaraja bày tỏ vui mừng gặp lại Thứ trưởng Trần Quốc Phương trên cương vị mới, đồng thời cảm ơn Chính phủ Việt Nam vì sự hợp tác chặt chẽ với UNDP trong gần 50 năm qua.

Bà Kanni Wignaraja đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam trong việc đạt được tốc độ tăng trưởng GDP mạnh mẽ; đồng thời lưu ý những thách thức quan trọng cần được giải quyết.

Nhấn mạnh vai trò trọng yếu của nguồn lực tài chính trong nước trong bối cảnh Việt Nam đang vươn lên trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình, khi các nguồn ODA đang dần suy giảm, bà Kanni Wignaraja đề nghị Bộ Tài chính Việt Nam phát huy vai trò tiên phong trong định hướng đổi mới cách thức hợp tác với UNDP.

Bà Kanni Wignaraja khẳng định, UNDP sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên tinh thần đổi mới trong 3 lĩnh vực cụ thể như sau: Tối ưu hóa đầu tư công; Tăng cường năng lực quản trị địa phương; Thúc đẩy huy động các nguồn tài chính mới.

Bà Kanni Wignaraja cảm ơn Bộ Tài chính đã chủ trì và dẫn dắt quá trình rà soát các quy định về ODA, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một hệ thống thủ tục quản lý ODA tinh gọn, hiệu quả. UNDP khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Bộ Tài chính trong tiến trình quan trọng này.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương, bà Kanni Wignaraja cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Bà Kanni Wignaraja đề nghị Bộ Tài chính, với vai trò là Chủ tịch Nhóm Công tác về thể chế, Chính sách và Tài chính của JETP, tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt trong việc huy động nguồn lực tài chính công - yếu tố then chốt để tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân. UNDP mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong việc đồng thiết kế Chương trình Quốc gia giai đoạn 2027 - 2031, bảo đảm chương trình hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn phát triển của Việt Nam./.