Thuế tỉnh Bắc Ninh thu ngân sách từ thuế, phí đạt trên 31.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt gần 47.300 tỷ đồng, bằng 103,2% so với dự toán UBND tỉnh giao, bằng 104,6% so với cùng kỳ.

Theo thống kê của Thuế tỉnh Bắc Ninh, 9 tháng năm 2025, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn đạt hơn 15.400 tỷ đồng, vượt 66,3% so với dự toán UBND tỉnh giao, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ thực hiện.

Bên cạnh thu ngân sách nhà nước, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai kịp thời chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: TN

Thu từ thuế, phí đạt gần 31.900 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, nhiều khoản thu quan trọng đạt cao, như thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước Trung ương…

Theo đánh của Thuế tỉnh Bắc Ninh, đạt được kết quả trên là do thời gian qua, UBND tỉnh thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, nên tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều dự án bất động sản được đưa ra đấu giá, nhờ đó, các khoản nộp ngân sách nhà nước từ đất cũng tăng trưởng khá.

Đặc biệt, công tác điều hành tài chính ngân sách; chỉ đạo cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn về vốn cho người dân, doanh nghiệp đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác thu ngân sách; xây dựng kế hoạch thu và giao nhiệm vụ thu theo từng tháng cho các đơn vị trong đơn vị.

Thuế tỉnh Bắc Ninh cũng đã triển khai kịp thời chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất; chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành thực hiện quyết liệt biện pháp quản lý thuế, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các nguồn thu vào ngân sách; áp dụng các biện pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế./.