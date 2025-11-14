Thuế tỉnh Thanh Hóa rà soát, phòng chống gian lận về hóa đơn

(TBTCO) - Trong thời gian còn lại của năm, Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng cường rà soát, quản lý, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử; chủ động, tích cực thực hiện kiểm tra rà soát cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử của người nộp thuế để kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu rủi ro, nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về thuế và hóa đơn tránh gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Lũy kế 10 tháng năm 2025, Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước đạt 31.650 tỷ đồng, bằng 105,2%, tăng 1.560 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 120,5% so với dự toán Trung ương giao, đạt 115,1% dự toán HĐND tỉnh giao, so với cùng kỳ năm 2024 thực hiện.

Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất đạt 13.517 tỷ đồng, tăng 947 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 thực hiện. Tổng thu cân đối 10 tháng năm 2025 đạt 18.090 tỷ đồng, bằng 103,5%, tăng 605 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024, đạt 102% so với dự toán Trung ương giao và dự toán HĐND tỉnh giao.

Công chức Thuế tỉnh Thanh Hóa phối hợp với nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai. Ảnh: Thuế Thanh Hóa

Để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của năm 2025, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy chỉ đạo toàn đơn vị tập trung triển khai kịp thời đề án quản lý thuế hộ kinh doanh và đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”; phối hợp với cơ quan truyền thông trên địa bàn tuyên truyền chính sách mới đối với hộ kinh doanh bằng nhiều hình thức khác nhau.

Thuế tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về thuế, để người nộp thuế hiểu biết đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ thuế tạo thói quen văn minh: bán hàng xuất hóa đơn kịp thời, mua hàng phải lấy hóa đơn.

Chú trọng tuyên truyền về lợi ích và nghĩa vụ khi hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp; mục đích của việc chuyển đổi để đảm bảo minh bạch, công bằng hơn; quyền lợi mà hộ kinh doanh được hưởng khi chuyển đổi lên doanh nghiệp; các công việc cần chuẩn bị để chuyển đổi.

Trong công tác kiểm tra, lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile, nộp thuế bằng phương thức điện tử và thực hiện hóa đơn điện tử, tập trung vào công tác hỗ trợ, xử lý vướng mắc cho người nộp thuế; triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng kế hoạch của ngành.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế. Ảnh: Thuế Thanh Hóa

Đối với công tác xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị, thuế cơ sở bám sát thực tế thu ngân sách nhà nước theo từng địa bàn (xã, phường theo mô hình hai cấp), tham mưu lãnh đạo Thuế tỉnh dự kiến phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 cho các Thuế cơ sở theo từng địa bàn xã, phường. Phối hợp cung cấp số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao dự toán thu năm 2026 cho các xã, phường.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế năm 2025, Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng Kiểm tra, các Thuế cơ sở yêu cầu các trưởng đoàn kiểm tra báo cáo tiến độ, kết quả và các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, từ đó đưa ra các giải pháp giải quyết dứt điểm các cuộc kiểm tra còn tồn đọng, kéo dài.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu từng đơn vị thực hiện công tác kiểm tra thuế, thực hiện đánh giá kết quả đạt được, tiến độ thực hiện và báo cáo những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra theo chuyên đề năm 2025 gửi Phòng Kiểm tra để kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, sớm hoàn thành kế hoạch được giao cả về số lượng lẫn chất lượng.

Đối với công tác quản lý nợ, lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các phòng, các Thuế cơ sở nghiêm túc, quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo về lĩnh vực quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thực hiện kịp thời, linh hoạt và chuyển biện pháp cưỡng chế đối với các khoản nợ thuế đến hạn phải cưỡng chế. Công tác phân loại nợ, khoanh nợ, tạm hoãn xuất cảnh thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo đến ngày 31/12/2025 hoàn thành các chỉ tiêu thu nợ Cục Thuế giao.

Bám sát tiến độ xử lý các vướng mắc pháp lý của các dự án có số nợ thuế lớn liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đôn đốc nộp số tiền nợ thuế kịp thời. Đồng thời rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi đất đối với các trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định./.