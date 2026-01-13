Thương hiệu khách sạn Wink của Indochina Capital gia nhập World of Hyatt

(TBTCO) - Hyatt Hotels Corporation và Công ty Indochina Kajima vừa thông báo kết quả ký kết thỏa thuận hợp tác, qua đó chính thức công bố chuỗi khách sạn Wink tại Việt Nam gia nhập Unscripted by Hyatt.

Ông Stephen Ho, Chủ tịch phụ trách Greater China & Growth, Châu Á - Thái Bình Dương tại Hyatt và ông Micheal Piro, Tổng giám đốc Indochina Capital bắt tay nhau tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Việt Dương

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Hyatt và Indochina Kajima (liên doanh giữa Tập đoàn Indochina Capital) đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng sự hiện diện thương hiệu của Hyatt tại Việt Nam với các điểm nghỉ dưỡng mới tại Cần Thơ, Tuy Hòa và Hải Phòng.

Theo đó, 6 khách sạn Wink đang hoạt động bao gồm Wink Saigon Centre, Wink Danang Centre, Wink Danang Riverside, Wink Tuy Hoa Beach, Wink Can Tho Centre và Wink Hai Phong Centre sẽ chính thức mang thương hiệu Unscripted by Hyatt, nâng tổng số khách sạn của Hyatt tại Việt Nam từ 4 lên 10 khách sạn.

Bên cạnh đó, một khách sạn mới mang tên Wink Hanoi Westlake dự kiến sẽ được khai trương vào cuối năm 2026, nâng tổng cộng 7 khách sạn Wink sẽ hoạt động dưới thương hiệu Unscripted by Hyatt, cung cấp hơn 2.000 phòng tại các điểm nghỉ dưỡng trọng điểm trên khắp Việt Nam, từ các đô thị lớn đến những trung tâm ven biển và văn hóa đang phát triển.

Ông Stephen Ho, Chủ tịch phụ trách Greater China & Growth, Châu Á - Thái Bình Dương tại Hyatt cho biết, mối quan hệ hợp tác với Indochina Kajima và Wink đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng sự hiện diện thương hiệu của Hyatt tại thị trường Việt Nam năng động.

Thương hiệu Unscripted by Hyatt là sự lựa chọn phù hợp với phong cách hiện đại, am hiểu công nghệ và hướng tới cộng đồng của Wink.

Ông Michael Piro, Tổng Giám đốc điều hành Indochina Capital và Wink, cho biết “Wink được xây dựng dựa trên niềm tin rằng du khách Việt Nam xứng đáng được trải nghiệm những khách sạn có thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ nhưng vẫn giữ được cá tính riêng. Việc gia nhập thương hiệu Unscripted by Hyatt giúp chúng tôi mở rộng tầm nhìn này, đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố tạo nên sự khác biệt của Wink: phong cách đương đại, giá trị bền vững và phong cách Việt Nam hiện đại pha chút hoài cổ".