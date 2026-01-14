Tín hiệu sáng từ dòng vốn ngoại

(TBTCO) - Một tháng trở lại đây, các phiên mua ròng của nhà đầu tư ngoại xuất hiện ngày càng nhiều hơn, khác hẳn diễn biến một năm trước. Chỉ số liên tục tăng cùng kỳ vọng dòng vốn toàn cầu dịch chuyển và cú hích nâng hạng thị trường năm tới đang giúp chứng khoán Việt Nam thêm hấp dẫn.

Kỳ vọng của nhà đầu tư

Trong bản báo cáo triển vọng toàn cầu năm 2026 gồm 18 trang của BlackRock - công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, Việt Nam lần đầu tiên được nhắc tên. Theo nhận định của “gã khổng lồ” ngành tài chính Mỹ, 3 quốc gia trong nhóm thị trường mới nổi gồm Mexico, Brazil và Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam đang được nhìn nhận như một mắt xích có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong trung và dài hạn.

Trong vòng 5 năm, tổng dòng vốn ngoại vào Việt Nam nhờ nâng hạng có thể đạt khoảng 25 tỷ USD. Ảnh: Lê Toàn

Tương tự BlackRock, PYN Elite Fund - quỹ ngoại đến từ Phần Lan với hơn một thập kỷ đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam - cũng đưa ra những đánh giá tích cực không chỉ với nền kinh tế, mà còn với thị trường chứng khoán Việt Nam khi bước sang năm 2026. Trong thư gửi nhà đầu tư, ông Petri Deryng - người đứng đầu PYN Elite Fund đã nâng mục tiêu VN-Index lên 3.200 điểm. Đây là lần điều chỉnh thứ 3 của PYN Elite Fund, trong khi chỉ điều chỉnh mục tiêu duy nhất một lần suốt 15 năm đầu tư tại thị trường Thái Lan. Theo ông Petri Deryng, con số trên hoàn toàn khả thi trong vòng 3 năm tới, dựa trên giả định lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 18 - 20% mỗi năm.

Từ thực tế tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các tổ chức đến từ Nhật Bản, ông Trần Thăng Long - Giám đốc Trung tâm Phân tích - Nghiên cứu Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết, Việt Nam đang nhận được sự quan tâm đáng kể. Kỳ vọng được đặt ra lớn hơn trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần tới việc được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo ông Long, thông tin về nâng hạng thị trường là một sự kiện có ý nghĩa lớn, không diễn ra thường xuyên, mà có thể chỉ vài chục năm mới có một lần. Do đó, các nhà đầu tư quốc tế theo dõi rất sát tiến trình này.

Vốn ngoại trở lại chọn lọc

Thực tế giao dịch trên thị trường cổ phiếu một tháng trở lại đây cho thấy những chuyển biến ban đầu, khi số phiên mua ròng của khối ngoại gia tăng rõ rệt. Thống kê cho thấy, có tới 15/28 phiên nhà đầu tư nước ngoài mua ròng, đảo chiều so với trạng thái bán ròng kéo dài trước đó.

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, áp lực bán ròng của khối ngoại đã giảm đáng kể và đang xuất hiện những dấu hiệu quay trở lại mua ròng trong bối cảnh VN-Index liên tục xác lập các vùng điểm cao mới. Đáng chú ý, dòng tiền ngoại đang tập trung trở lại vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán và dầu khí, cho thấy sự thay đổi trong “khẩu vị” rủi ro và đánh giá triển vọng thị trường.

Đồng USD đi ngang chờ đợi tín hiệu từ Fed Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giữa tháng 1/2026 đang dao động quanh ngưỡng 99 khi thị trường chờ đợi thêm tín hiệu từ chính sách tiền tệ của Fed. Giới đầu tư dự báo, Fed sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, bắt đầu từ tháng 6/2026. Tuy vậy, bất kỳ sự tăng trưởng vượt dự báo nào về lạm phát cũng có thể hạn chế dư địa nới lỏng chính sách của Fed. Ngoài ra, việc mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell về dự án trụ sở ngân hàng trung ương cũng đang được thị trường theo sát, do gia tăng lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Chia sẻ tại hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” tổ chức mới đây, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) nhận định, nâng hạng thị trường là yếu tố tác động mang tính trung hạn, kéo dài trong nhiều năm, thay vì tạo hiệu ứng bùng nổ ngay trong năm 2026.

“Theo các ước tính, trong vòng 5 năm, tổng dòng vốn ngoại vào Việt Nam nhờ nâng hạng có thể đạt khoảng 25 tỷ USD. Riêng trong năm 2026, quy mô dòng vốn này được dự báo dao động trong khoảng 2 - 6 tỷ USD, chủ yếu đến từ các quỹ ETF và một phần dòng vốn chủ động. Điểm tích cực là dòng vốn ngoại sẽ giải ngân theo lộ trình từ từ và ổn định” - bà Hiền cho hay.

Khi Việt Nam từng bước được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế, danh mục cổ phiếu đủ điều kiện sẽ mở rộng với nhiều mã bluechip hơn, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư thụ động một cách bền vững. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc TCBS cũng lưu ý, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất quốc tế vẫn ở mức cao và biến động tỷ giá còn hiện hữu, nhà đầu tư nước ngoài sẽ buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng hiệu quả đầu tư tại Việt Nam so với thị trường bản địa. Do đó, dòng vốn ngoại mang tính chọn lọc và thận trọng hơn.

Đồng nội tệ mất giá sẽ làm suy giảm lợi nhuận khi quy đổi sang USD. Xu hướng tăng kéo dài của tỷ giá USD/VND những năm gần đây đã khiến nhà đầu tư nước ngoài dè dặt hơn. Ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quay lại chu kỳ cắt giảm lãi suất điều hành từ tháng 9/2025, giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất, áp lực lên tỷ giá tại Việt Nam cũng chưa thể được xóa bỏ ngay lập tức.

Báo cáo triển vọng của BlackRock cho thấy, bản thân quỹ này cũng chưa nhìn thấy một xu hướng rõ ràng đối với đồng USD trong năm 2026, khi vẫn tồn tại nhiều biến số liên quan đến chính sách tiền tệ và nhân sự cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù vậy, theo các chuyên gia, áp lực với tỷ giá USD/VND đã giảm đáng kể nhờ mặt bằng lãi suất tiền đồng tăng lên và kỳ vọng Fed hạ lãi suất. Trong báo cáo chiến lược năm 2026, chuyên gia từ VPBankS cho rằng, tỷ giá là một trong những điểm nghẽn lớn nhất đối với nhà đầu tư nước ngoài các năm qua, nhưng nhiều khả năng sẽ từng bước được tháo gỡ trong năm nay.