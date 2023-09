TP. Đà Nẵng: Thu nội địa 8 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, lũy kế thu nội địa 8 tháng năm 2023 trên địa bàn thành phố được 11.300,3 tỷ đồng, đạt 61,3% dự toán trung ương và bằng 84,2% so cùng kỳ.

Ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, thu nội địa 8 tháng khối cơ quan cục thuế và khối chi cục thuế khu vực, quận như sau: Khối cơ quan cục thuế, lũy kế 8 tháng được 7.649,7 tỷ đồng, đạt 59,3% dự toán và bằng 82,7% so cùng kỳ; khối quận được 3.357,1 tỷ đồng, đạt 66,9% dự toán và bằng 88,2%; huyện Hòa Vang thu được 293,4 tỷ đồng, đạt 57,8% dự toán và bằng 83,1%.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TL.

Trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh) là 544,4 tỷ đồng, đạt 5,5% dự toán và bằng 85,4% so cùng kỳ.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất tháng 8/2023 đạt 6,4% dự toán và bằng 87,7% so cùng kỳ, điều này cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức do tình hình bất ổn của nền kinh tế - chính trị thế giới, giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao; hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn còn trầm lắng do lãi suất ngân hàng tuy đã giảm nhưng kỳ hạn cho vay quá ngắn dẫn đến doanh nghiệp rất khó xoay sở kịp nguồn tiền.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách miễn giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục ảnh hưởng giảm thu những tháng, quý tiếp theo.

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu nội địa quý III/2023, ông Khoái cho rằng, các phòng, các chi cục thuế tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các giải pháp, nhiệm vụ đã xây dựng tại Chương trình công tác năm 2023.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, trong đó đặc biệt lưu ý các khoản thu đạt thấp so với cùng kỳ, so với nhiệm vụ thu và dự toán được giao; phân tích nguyên nhân, đánh giá tác động của các chính sách mới hiện hành ảnh hưởng tới nguồn thu; theo dõi sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật thuế về hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền đến người nộp thuế; cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm về thuế, hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để xuất khống, mua bán hóa đơn để trục lợi… góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.