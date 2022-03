(TBTCO) - Đến hết tháng 2/2022, thu ngân sách do toàn ngành Thuế thực hiện ước đạt 276.664 tỷ đồng, bằng 23,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2021.