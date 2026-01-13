(TBTCO) - Bước sang năm 2026, thị trường bán lẻ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đối mặt tình trạng khan hiếm mặt bằng chất lượng, trong khi giá thuê duy trì đà tăng do nguồn cung mới hạn chế. Tại thị trường Hà Nội cũng ghi nhận tỷ lệ trống ở mức thấp.

Theo số liệu thống kê năm 2025, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam đạt 7.008,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bán lẻ hàng hóa tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi chiếm khoảng 76% tổng cơ cấu doanh thu. Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng trưởng thực tế chỉ đạt 6,7%, phản ánh tâm lý chi tiêu thận trọng của người tiêu dùng trước những biến động của kinh tế toàn cầu.

Dù vậy, sự chững lại tương đối của tiêu dùng không làm “hạ nhiệt” thị trường bất động sản bán lẻ, đặc biệt tại hai đô thị lớn là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Khảo sát từ CBRE cho thấy, tỷ lệ trống tại các khu vực trung tâm đang ở mức rất thấp, chỉ 1,7% tại Hà Nội và 3,4% tại TP. Hồ Chí Minh, đây là mức thấp kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Ngay cả tại các khu vực ngoài trung tâm, tỷ lệ trống cũng không quá cao, dao động quanh mức 5,8% tại TP. Hồ Chí Minh và tối đa 10,0% tại Hà Nội.

Nguồn cung hạn chế đã trở thành yếu tố chính đẩy giá thuê mặt bằng bán lẻ tại 2 thành phố tăng từ 3–6% so với năm trước. Dự báo bước sang năm 2026, xu hướng này sẽ còn tiếp diễn, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh, nơi quỹ mặt bằng mới gần như không có thêm nhiều dư địa.

Theo ghi nhận từ CBRE, tổng nguồn cung mặt bằng bán lẻ mới tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2026 chỉ vào khoảng 15.000 m², đến từ một khối đế chung cư tại khu vực Quận 1 (cũ). Phần lớn các dự án bán lẻ quy mô lớn khác vẫn đang trong tình trạng chưa triển khai, chậm tiến độ hoặc gặp vướng mắc pháp lý, khiến áp lực khan hiếm mặt bằng ngày càng rõ nét.

Dự báo năm 2026 giá thuê mặt bằng bán lẻ tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng. Ảnh minh hoạ.

Ở chiều ngược lại, thị trường bán lẻ năm 2025 lại chứng kiến sự sôi động từ làn sóng thương hiệu mới, đặc biệt là sự vươn lên của các doanh nghiệp nội địa. Bên cạnh sự hiện diện của các nhãn hàng quốc tế, nhiều thương hiệu Việt như Coolmate, Yody, An Phước, Biti’s, L Seoul, Three O Clock… đang chủ động đầu tư vào xây dựng giá trị thương hiệu và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế. Các ngành hàng ăn uống, thời trang, trang sức và giải trí tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, nhờ phục vụ nhóm khách hàng trẻ, lực lượng tiêu dùng chủ đạo tại các đô thị lớn.

Theo bà Phạm Ngọc Thiên Thanh - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Việt Nam, thị trường đang ghi nhận sự phát triển mạnh của mô hình đa thương hiệu (multi-brand) với quy mô mặt bằng ngày càng lớn và trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa sâu hơn. Những mô hình như Rue Miche & Union Square, The New Playground tại Vincom Đồng Khởi, 11 Garmentory tại TP.Hồ Chí Minh hay The Raw Compound tại Hà Nội đang cho thấy sức hút rõ rệt.

Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại cũng gia tăng diện tích dành cho những không gian trải nghiệm và vui chơi mới, như Meta Show tại Thiso Mall, Lava Planet tại Vincom Thảo Điền và Crescent Mall, Cinesphere tại Vạn Hạnh Mall hay tổ hợp công nghệ – nghệ thuật Immersive 12D+ tại Giga Mall.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đang đẩy mạnh gắn kết thương hiệu với các giá trị cộng đồng và thực hành ESG. Việc theo đuổi phát triển bền vững không còn mang tính lựa chọn, mà đã trở thành chiến lược cốt lõi để chinh phục thế hệ người tiêu dùng trẻ – nhóm khách hàng ngày càng ưu tiên trách nhiệm xã hội và môi trường trong quyết định mua sắm./.