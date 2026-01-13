|Ảnh minh họa
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.923 VND/USD - 26.335 VND/USD.
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.055 - 26.385 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.057 đồng
|
26.385 đồng
|
Vietinbank
|
26.055 đồng
|
26.385 đồng
|
BIDV
|
26.085 đồng
|
26.385 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.854 - 30.787 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.841 đồng
|
31.415 đồng
|
Vietinbank
|
30.116 đồng
|
31.476 đồng
|
BIDV
|
30.138 đồng
|
31.403 đồng
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 167 đồng.
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
160.84 đồng
|
171.06 đồng
|
Vietinbank
|
161.49 đồng
|
170.99 đồng
|
BIDV
|
162.79 đồng
|
170.43 đồng
Diễn biến thị trường thế giới
Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 13/1/2026, giảm 63 đồng ở cả chiều mua và giảm 83 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.772 - 26.872 đồng/USD.
Đồng USD giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đe dọa truy tố Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell liên quan tới các phát biểu trước Quốc hội về một dự án cải tạo trụ sở, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ cũng như triển vọng dài hạn của đồng tiền này.
Đồng Franc Thụy Sĩ là một trong những đồng tiền tăng giá mạnh nhất trong ngày, khi đồng USD giảm 0,54% so với Franc, xuống còn 0,797 Franc.
So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 0,15% lên 158,12 Yên, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất trong một năm là 158,19 Yên./.