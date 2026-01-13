Sáng ngày 13/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.129 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,25%, hiện ở mức 98,88.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.923 VND/USD - 26.335 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.055 - 26.385 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.057 đồng 26.385 đồng Vietinbank 26.055 đồng 26.385 đồng BIDV 26.085 đồng 26.385 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.854 - 30.787 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.841 đồng 31.415 đồng Vietinbank 30.116 đồng 31.476 đồng BIDV 30.138 đồng 31.403 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 167 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.84 đồng 171.06 đồng Vietinbank 161.49 đồng 170.99 đồng BIDV 162.79 đồng 170.43 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 12/1/2026, giảm 80 đồng ở chiều mua và giảm 60 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.760 - 26.820 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 13/1/2026, giảm 63 đồng ở cả chiều mua và giảm 83 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.772 - 26.872 đồng/USD.

Đồng USD giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đe dọa truy tố Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell liên quan tới các phát biểu trước Quốc hội về một dự án cải tạo trụ sở, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ cũng như triển vọng dài hạn của đồng tiền này.

Đồng Franc Thụy Sĩ là một trong những đồng tiền tăng giá mạnh nhất trong ngày, khi đồng USD giảm 0,54% so với Franc, xuống còn 0,797 Franc.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 0,15% lên 158,12 Yên, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất trong một năm là 158,19 Yên./.