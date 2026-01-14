Sáng ngày 14/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.135 VND, tăng 6 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,31%, hiện ở mức 99,17.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.923 VND/USD - 26.335 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.055 - 26.385 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.055 đồng 26.385 đồng Vietinbank 26.080 đồng 26.385 đồng BIDV 26.085 đồng 26.385 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.840 - 30.771 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.881 đồng 31.456 đồng Vietinbank 30.098 đồng 31.458 đồng BIDV 30.177 đồng 31.440 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 167 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.69 đồng 169.83 đồng Vietinbank 160.60 đồng 170.10 đồng BIDV 162.12 đồng 169.71 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 14/1/2026, giảm 21 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.751 - 26.851 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,31%, hiện ở mức 99,17.

Đồng USD tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế trong tháng trước.

Đồng EUR giảm 0,17%, xuống còn 1,1647 USD/EUR. Đồng Bảng Anh giảm 0,23%, xuống 1,3428 USD.

Đồng Yên Nhật Bản đã giảm mạnh xuống mức yếu nhất so với đồng USD kể từ tháng 7/2024, do những lo ngại về khả năng nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ tại Nhật Bản.

Đồng Yên Nhật giảm 0,6% so với đồng bạc xanh, xuống còn 159,11 Yên/USD. Đà suy yếu nhanh của đồng Yên cũng khiến giới giao dịch theo dõi sát khả năng Nhật Bản sẽ can thiệp để nâng đỡ đồng tiền này./.