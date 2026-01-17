Sáng ngày 17/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.131 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,05%, hiện ở mức 99,38 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.925 VND/USD - 26.337 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.057 - 26.387 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.057 đồng 26.387 đồng Vietinbank 25.915 đồng 26.387 đồng BIDV 26.087 đồng 26.387 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.707 - 30.624 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.703 đồng 31.269 đồng Vietinbank 29.616 đồng 31.336 đồng BIDV 30.063 đồng 31.322 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 166 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.78 đồng 169.93 đồng Vietinbank 160.68 đồng 172.18 đồng BIDV 162.68 đồng 170.33 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 17/1/2026, giảm 109 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.600 - 26.720 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,05%, hiện ở mức 99,38 điểm.

Đồng USD tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ca ngợi cố vấn kinh tế Kevin Hassett tại một sự kiện ở Nhà Trắng và cho biết ông có thể muốn giữ ông Hassett tiếp tục đảm nhiệm vai trò hiện tại.

Trong tuần này, đồng USD được hỗ trợ bởi các số liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang cải thiện, qua đó đẩy lùi kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed sang ít nhất là tháng Sáu.

Đồng Yên cũng mạnh lên trong phiên thứ Sáu sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tuyên bố Tokyo không loại trừ bất kỳ biện pháp nào nhằm đối phó với đà suy yếu của đồng nội tệ, bao gồm cả khả năng phối hợp can thiệp với Mỹ. Trong phiên, đồng Yên tăng 0,3% so với USD, lên mức 158,16 USD./.