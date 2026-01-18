Tỷ giá USD hôm nay (18/1): Đồng USD kết thúc tuần trong sắc xanh

Sáng ngày 18/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.131 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,24%, lên mức 99,38 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.925 VND/USD - 26.337 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.057 đồng 26.387 đồng Vietinbank 25.915 đồng 26.387 đồng BIDV 26.087 đồng 26.387 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.707 - 30.624 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.703 đồng 31.269 đồng Vietinbank 29.616 đồng 31.336 đồng BIDV 30.063 đồng 31.322 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 166 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.78 đồng 169.93 đồng Vietinbank 160.68 đồng 172.18 đồng BIDV 162.68 đồng 170.33 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 18/1/2026, giảm 350 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.250 - 26.300 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,24%, lên mức 99,38 điểm.

Đồng đô la Mỹ (USD) khép lại tuần giao dịch trong sắc xanh so với nhiều đồng tiền chủ chốt trên thế giới. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) kết thúc tuần tăng nhẹ, dao động quanh mức 99,30 điểm, ghi nhận mức cao nhất trong vòng một tháng, phản ánh sự cải thiện nhất định của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Mở đầu tuần giao dịch ngày 13/1, đồng USD giảm giá nhẹ. Chỉ số DXY lùi về mức 98,88 điểm, thấp hơn so với các phiên trước đó, cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn đối với đồng bạc xanh.

Đến ngày 15/1, đồng USD chịu áp lực trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu có sự điều chỉnh sau khi tiếp nhận các dữ liệu kinh tế mới, phản ánh trạng thái chờ đợi và đánh giá lại xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ.

Sang phiên giao dịch ngày 16/1, đồng USD bật tăng mạnh, vươn lên mức cao nhất trong khoảng 6 tuần. Đà tăng này được hỗ trợ bởi kỳ vọng của thị trường vào định hướng chính sách tiền tệ ổn định của Fed, cùng với những tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ.

Kết thúc tuần giao dịch, đồng USD tiếp tục giữ được đà tăng nhẹ trên thị trường quốc tế. Diễn biến này phản ánh niềm tin nhất định của nhà đầu tư vào sức chống chịu của kinh tế Mỹ cũng như môi trường kinh tế - chính trị vĩ mô tương đối ổn định.

Trong tuần qua, đồng USD đã lấy lại được động lực tăng giá, với các yếu tố hỗ trợ trong ngắn hạn vẫn nghiêng về phía đồng bạc xanh. Lập trường thận trọng nhưng tương đối cứng rắn của một bộ phận quan chức Fed tiếp tục đóng vai trò “điểm tựa”, góp phần ổn định giá trị USD trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động./.