Agribank vươn mình trong “cuộc đua” số hóa

(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Agribank đang từng bước khẳng định dấu ấn bằng những giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo hướng hiện đại, linh hoạt và thực tiễn.

Ghi dấu ấn qua các giải thưởng

Ngày 15/11 vừa qua, Agribank đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Lễ vinh danh Sáng kiến Giáo dục Thông minh - SEI Awards năm 2025 được tổ chức tại Hà Nội. Theo đó, Trường Đào tạo Cán bộ Agribank đã xuất sắc được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: Môi trường giáo dục của năm (Educational Environment of the Year) và Sáng tạo giáo dục của năm (Educational innovation of the year).

Chưa dừng lại ở đó, hệ thống E-learning của Trường Đào tạo Cán bộ Agribank được hội đồng chuyên môn đánh giá cao nhờ cấu trúc bài bản và khả năng mở rộng. Hệ sinh thái học tập số của Agribank tích hợp học liệu mở, lớp học trực tuyến, các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu, hệ thống đánh giá, tương tác hiện đại và giải pháp ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng, kiểm tra, khảo thí, quản trị dữ liệu học tập. Đặc biệt, Hội thi “Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số” đã trở thành điểm nhấn, khẳng định tư duy đổi mới và tinh thần tiên phong của Agribank trong phát triển năng lực số toàn diện cho cán bộ.

Hội thi “Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số” đã tạo động lực mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần học tập, làm chủ công nghệ trong toàn hệ thống

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh về quy mô đào tạo của Agribank, thể hiện qua sự đổi mới về nội dung, phương pháp và chất lượng đào tạo. Theo đó, các chương trình đào tạo tiếp tục tập trung vào những nhóm đối tượng trọng tâm như lãnh đạo và quy hoạch các cấp, người lao động thuộc bộ phận thẩm định, khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân, chăm sóc khách hàng, an toàn thông tin, chuyển đổi số, kiểm tra giám sát nội bộ...

Đặc biệt, phạm vi đào tạo đã được mở rộng đối tượng và chương trình mới mới lần đầu triển khai như xây dựng cơ bản, công tác kế hoạch, tài chính số, IFRS, tư duy linh hoạt (Agile), phân tích dữ liệu, BA, quản lý dự án công nghệ thông tin, đặc biệt là các chương trình liên quan đến AI, ứng dụng AI trong công tác giảng dạy, nâng cao hiệu suất công việc, trong công tác truyền thông, kế toán, tín dụng…

Nhận nhiều giải thưởng uy tín Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống Agribank trong chuyển đổi số, ngân hàng đã được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng uy tín như: Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, TOP 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024 cho nền tảng Agribank Open API và gần đây nhất là giải thưởng Top 10 Sản phẩm - dịch vụ tin dùng 2024 cho ứng dụng Agribank Plus. Đến nay, Agribank đã có 12 ứng dụng/hệ thống công nghệ thông tin liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê cho hệ thống công nghệ thông tin xuất sắc lĩnh vực tài chính - ngân hàng và ngân hàng số.

Năm 2025, Trường Đào tạo Cán bộ đã tổ chức 116 chương trình; 431 lớp, phục vụ 375.750 lượt học viên; số ngày đào tạo bình quân đạt khoảng 13,7 ngày/người. Các đơn vị trong hệ thống cũng tự tổ chức đào tạo hơn 217.430 lượt người, cho thấy tinh thần chủ động học tập lan tỏa rộng rãi; số ngày tự đào tạo bình quân đạt 7,12 ngày/người.

Nội dung đào tạo trải rộng từ nghiệp vụ chuyên sâu đến kỹ năng số: tín dụng, kế toán - ngân quỹ, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, phân tích dữ liệu, IFRS, Agile, BA, AI ứng dụng trong giảng dạy và vận hành… Trong đó, tín dụng, kế toán - ngân quỹ, chuyển đổi số, kiểm tra giám sát nội bộ là những nhóm lĩnh vực có tỷ lệ tham gia đào tạo cao nhất.

Bên cạnh đó, Agribank đã chủ động quan hệ hợp tác quốc tế với ngân hàng nước ngoài tổ chức diễn đàn, hội nghị, chương trình khảo sát nước ngoài liên quan đến thị trường cho vay Việt Nam, hoạt động thanh toán, chuyển đổi số, tài trợ thương mại..., cho một số đơn vị trong hệ thống Agribank.

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập, đổi mới, sáng tạo

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trường Đào tạo Cán bộ Agribank cho biết, trong năm 2025, kế hoạch đào tạo, thi bổ sung đã được Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc phê duyệt tổ chức triển khai gồm 13 chương trình đào tạo và 1 hội thi với chủ đề “Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số”. Các cuộc thi hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng số cho cán bộ, người lao động trên toàn hệ thống.

Đặc biệt, chương trình đào tạo dành cho lãnh đạo cấp cao của Agribank, gồm 3 chương trình chuyên biệt, tập trung trang bị kiến thức và kỹ năng lãnh đạo trong môi trường số. Chương trình nhằm nâng cao năng lực điều hành, hỗ trợ công tác chỉ đạo, hoạch định chính sách và dẫn dắt hiệu quả tiến trình chuyển đổi số trong toàn hệ thống Agribank.

Song song với đó, Agribank phát động phong trào thi đua theo chủ đề “Mỗi quý một kỹ năng số”, “Gương sáng số hóa”, “Kinh nghiệm học số hay”, “Mẹo công nghệ hữu ích”... trên toàn hệ thống, nhằm lan tỏa tinh thần học tập, đổi mới, sáng tạo và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số tại từng đơn vị.

Điểm nhấn rõ nét nhất trong hành trình “xây dựng nền móng” chuyển đổi số của Agribank chính là việc Trường Đào tạo Cán bộ Agribank đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi “Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số”. Hội thi đã được tổ chức đồng loạt cho toàn thể người lao động trong hệ thống, với quy mô hơn 35.760 người lao động tham gia dự thi.

“Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số” đã góp phần thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 77-KH/ĐU của Đảng ủy Agribank về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và chương trình “Bình dân học vụ số” do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phát động” - Giám đốc Trường Đào tạo Cán bộ nhấn mạnh.

Có thể nói, trong nhiều năm qua, Agribank nhất quán triển khai chuyển đổi số với “triết lý” lấy khách hàng làm trung tâm. Ngân hàng liên tục hoàn thiện hệ sinh thái ngân hàng số như Agribank Digital, Agribank Plus, Open Smart Bank, eKYC và các nền tảng API kết nối doanh nghiệp nhằm gia tăng tiện ích và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đó là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển mạnh mẽ và sự đổi mới không ngừng của Agribank trong việc áp dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng.