(TBTCO) - Ngày 6/10/2025, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch; tiếp nhận, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí; Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã trao các quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch; tiếp nhận, bổ nhiệm lãnh đạo cấp trưởng của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí; Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương trao các quyết định và tặng hoa cho ông Vũ Hồng Phương, bà Trần Thị Minh Hiền và ông Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Đức Minh

Cụ thể, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Cảnh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Tài chính kể từ ngày 6/10/2025.

Tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Trần Thị Minh Hiền, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính kể từ ngày 6/10/2025.

Tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Vũ Hồng Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt, Bộ Xây dựng giữ chức Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính kể từ ngày 6/10/2025.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy (thứ 2, bên trái) và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương (thứ 2, bên phải) tặng hoa chúc mừng 3 tân lãnh đạo cấp cục, vụ của Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi lễ công bố và trao quyết định cho các cán bộ chủ chốt của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính bày tỏ niềm vui, gửi lời chúc mừng 3 đồng chí vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính tin tưởng giao đảm nhiệm những vị trí công tác mới.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương mong muốn, trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhiệt huyết trong công việc, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị cũng như của Bộ Tài chính.

Quang cảnh lễ công bố các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp cục, vụ. Ảnh: Đức Minh

Nhấn mạnh yêu cầu của Bộ trưởng trong xử lý công việc phải nhanh, chính xác, tư duy đổi mới, hiệu quả, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị tân lãnh đạo Vụ Quản lý quy hoạch; Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí; Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước không chỉ đổi mới tư duy về quản lý, chiến lược mà phải quán triệt tư duy đổi mới được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13 là tư duy hạch toán hiệu quả.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ. Ảnh: Đức Minh

Đối với 2 đồng chí được tiếp nhận, bổ nhiệm từ Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nêu rõ, đây là sự chuyển đổi từ quản lý chuyên ngành sang lĩnh vực mang tính tổng hợp hơn.

Do đó, đối với tân Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Thứ trưởng đề nghị bà Trần Thị Minh Hiền đổi mới tư duy khi tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Chính phủ ban hành, điều chỉnh mỗi chính sách thuế phải đem lại hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế, để chính sách thuế không chỉ hỗ trợ thu ngân sách mà còn là công cụ hỗ trợ cho tăng trưởng, phát triển.

Thứ trưởng lưu ý tân Cục trưởng Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước Vũ Hồng Phương về quan điểm coi doanh nghiệp nhà nước là động lực chính của nền kinh tế, có các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đóng góp vào nền kinh tế.