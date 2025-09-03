Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1888/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 về việc bổ nhiệm Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

Theo Quyết định, ông Nguyễn Văn Cường tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

Bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội đối với: ông Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam; ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 3/9/2025).

Trước đó, ngày 7/7/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 197/2025/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thành lập, chế độ làm việc, trách nhiệm, kinh phí hoạt động và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 7/7/2025.

Nghị định số 197/2025/NĐ-CP quy định, Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội (Hội đồng quản lý) được tổ chức ở cấp quốc gia, có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Hội đồng quản lý có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thông qua các nội dung về chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội, kế hoạch dài hạn, 5 năm về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chiến lược đầu tư dài hạn trước khi cơ quan bảo hiểm xã hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch hằng năm về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; các báo cáo hằng năm về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tình hình quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế trước khi cơ quan bảo hiểm xã hội trình cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, Hội đồng quản lý có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm dự toán hằng năm về thu, chi các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế; mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; báo cáo quyết toán về chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội trước khi cơ quan bảo hiểm xã hội trình cơ quan có thẩm quyền; đề án, phương án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế.

Hội đồng quản lý quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về danh mục đầu tư, cơ cấu đầu tư và phương thức đầu tư cụ thể của các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế trên cơ sở đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội; giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cơ quan bảo hiểm xã hội về các chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt.