BSC: Lợi nhuận trước thuế 2025 đạt 616,2 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch

(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2025, với doanh thu đạt 565,7 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ, nâng doanh thu hoạt động cả năm lên 2.097 tỷ đồng, tăng 49% so với 2024. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 616,2 tỷ đồng, tăng 19,5%.

Quý IV/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận những chuyển biến tích cực hơn so với các quý trước, thanh khoản thị trường cải thiện và tâm lý nhà đầu tư dần ổn định. Dòng tiền có xu hướng quay trở lại các nhóm cổ phiếu cơ bản, trong khi thị trường trái phiếu và các hoạt động trên thị trường vốn từng bước phục hồi, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty chứng khoán mở rộng hoạt động kinh doanh.

BSC đã tận dụng tốt diễn biến tích cực của thị trường, phát huy hiệu quả ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

Theo đó, kết thúc quý IV/2025, BSC tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tốt, duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước với tổng doanh thu hoạt động đạt 565,7 tỷ đồng, tăng 80% so với quý IV/2024. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự cải thiện rõ nét ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 231,8 tỷ đồng, tăng hơn 83%; Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 95,9 tỷ đồng, tăng 54%; Hoạt động tư vấn tài chính ghi nhận sự khởi sắc, thể hiện qua các nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán với doanh thu đạt 27,2 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ 2024.

Kết thúc quý IV/2025, dư nợ cho vay của BSC đạt 9,338 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 119,8 tỷ đồng, tăng 6% cùng kỳ 2024.

Tính cả năm 2025, doanh thu hoạt động của BSC đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 49% so với 2024; Lợi nhuận trước thuế đạt 616,2 tỷ đồng, tăng 19,5%, hoàn thành 110% kế hoạch đề ra.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của BSC đạt 16.628 tỷ đồng, tăng 61%, vốn chủ sở hữu đạt 5.528 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cuối năm 2024.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025 cho thấy BSC đã tận dụng tốt diễn biến tích cực của thị trường, phát huy hiệu quả ở các mảng kinh doanh cốt lõi. Đây là nền tảng quan trọng để Công ty hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo./.