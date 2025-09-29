CEO Phuc Khang Corporation báo cáo Thủ tướng tại VPSF 2025: Kiến tạo thể chế - Thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá

(TBTCO) - Ngày 15 – 16/9/2025 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Điểm nhấn của chương trình là Phiên toàn thể cấp cao có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân tư nhân cả nước.

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation, báo cáo trước Thủ tướng trong vai trò Trưởng Phiên đối thoại chuyên đề Pháp lý

3 “nút thắt” thể chế kìm hãm sự phát triển kinh tế tư nhân

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu - Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation đại diện các đơn vị, doanh nghiệp và đại biểu từ Diễn đàn pháp lý vòng địa phương đến Phiên đối thoại Chuyên đề cấp cao, trực tiếp báo cáo trước Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp liên quan đến Thể chế kiến tạo Kinh tế tư nhân.

Mở đầu cho bài phát biểu tại Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu nhấn mạnh: “Thể chế chính là gốc rễ của mọi vấn đề phát triển. Một thể chế tốt sẽ là bệ phóng cho đất nước, cho doanh nghiệp, cho cộng đồng. Nhưng một thể chế còn bất cập lại có thể trở thành rào cản lớn nhất, làm chậm nhịp hội nhập toàn cầu của Việt Nam”.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng gần 1.000 đại biểu

Theo Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation, trong suốt 2 tháng qua, bắt đầu từ Hội thảo chuyên đề vòng địa phương đến Phiên đối thoại cấp cao, các chuyên gia, học giả, doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan, đã có những trao đổi sôi nổi, đa chiều và thực chất xoay quanh chủ đề “Thể chế kiến tạo”. Rất nhiều điểm nghẽn trong cơ chế, diễn dịch luật và triển khai các chính sách đã được nêu lên vừa mang tính lý luận, học thuật vừa mang tính thực tiễn kinh doanh.

Nữ CEO đúc kết có 3 nút thắt lớn làm cản trở sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Bao gồm: (1) Thể chế, pháp luật còn chồng chéo, thay đổi nhanh, tạo rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ cao cho doanh nghiệp. (2) Doanh nghiệp thiếu kênh phản hồi chính sách hiệu quả; vẫn tồn tại tư duy “xin – cho” và sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực. (3) Thiếu khung pháp lý và nguồn nhân lực chất lượng để bắt kịp các lĩnh vực mới như AI, kinh tế số, kinh tế xanh, ESG.

Các chuyên gia nhấn mạnh cần có cơ chế giám sát độc lập hiệu quả hơn, luật hóa kịp thời các chủ trương lớn. Trong khi đó, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn chính sách ổn định hơn, giảm tình trạng “trên nóng dưới lạnh” trong thực thi, minh bạch hóa thủ tục hành chính và tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

CEO Phuc Khang Corporation báo cáo Thủ tướng tại VPSF 2025: Kiến tạo thể chế - Thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá

3 nhóm kiến nghị trọng tâm thúc đẩy đột phá

Từ những nút thắt và vướng mắc đã được nhận diện, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu thay mặt các diễn giả kiến nghị 3 nhóm giải pháp chiến lược:

Một là thiết lập cơ chế “Đồng kiến tạo thể chế”, với sự tham gia công - tư trong xây dựng luật; vận hành sandbox đa ngành; triển khai cổng pháp luật 3 dễ: dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực thi.

Hai là thúc đẩy hệ thống phản hồi chính sách trực tuyến, minh bạch, cơ chế đồng giám sát và đồng bảo hiểm các rủi ro về chính sách, về pháp lý cho cộng đồng doanh nghiệp có thể an tâm thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Ba là đồng hành nâng cao năng lực doanh nghiệp – đẩy mạnh đào tạo pháp lý, năng lực quản trị, năng lực chuyển đổi xanh – số; đồng thời tăng cường liên kết giữa viện nghiên cứu, các trường đại học; các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa, trưởng phiên Chuyên đề Pháp lý kiến nghị duy trì cơ chế đối thoại định kỳ, thiết lập bản ghi nhớ chính sách công khai, cùng cơ chế KPI cho các Bộ, ngành (ví dụ: 100% kiến nghị phải được trả lời trong 30 ngày).

Ngoài ra, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu cũng nhấn mạnh đến vai trò của Hội đoàn và doanh nghiệp trong việc làm cầu nối, giám sát tiến độ, công khai minh bạch kết quả. Ban tổ chức Diễn đàn phối hợp Bộ, ngành thiết lập hệ thống theo dõi, đánh giá để chuyển hóa ý kiến đối thoại thành chính sách và hành động cụ thể.

“Để khẳng định và phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong sự phát triển bền vững và hưng thịnh của quốc gia, cần có sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, cùng sự chung tay của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc lan tỏa chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân” - Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation chia sẻ thêm.