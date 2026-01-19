Chứng khoán LPBank lên kế hoạch IPO và niêm yết trên HOSE

(TBTCO) - Công ty Chứng khoán LPBank đang lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong năm 2026, với mục tiêu tăng vốn điều lệ và thực hiện niêm yết trên HOSE.

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) đã công bố kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), thay đổi trụ sở chính, cùng việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo thông báo, LPBS đã gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông vào ngày 16/1/2026 và đang tiếp nhận phiếu biểu quyết từ ngày 17/1/2026 đến 16h ngày 26/1/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp chứng khoán này sau giai đoạn tăng vốn mạnh mẽ trong hai năm gần đây.

Nội dung trọng tâm trình cổ đông là phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán tối đa 126,68 triệu cổ phiếu ra công chúng trong năm 2026, tương đương khoảng 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu phương án được thông qua và triển khai thành công, vốn điều lệ của LPBS dự kiến sẽ tăng lên mức gần 13.935 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa không quá 69,7 triệu cổ phiếu, tương đương 5% lượng chào bán, với điều kiện đăng ký theo bội số 100 cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu chào bán trong đợt IPO sẽ được tự do chuyển nhượng, ngoại trừ phần cổ phiếu tiếp tục phân phối, vốn sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Hội đồng quản trị LPBS được đề xuất ủy quyền quyết định giá chào bán, với điều kiện không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính quý gần nhất đã được công bố. Số vốn huy động được dự kiến sẽ được giải ngân trong giai đoạn từ quý II đến hết quý IV/2026.

Trong đó, 50% nguồn vốn sẽ được sử dụng để đầu tư vào các giấy tờ có giá như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi; 45% bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 5% còn lại phục vụ hoạt động tự doanh và các mục đích khác.

Trong trường hợp không huy động đủ số vốn theo kế hoạch, LPBS cho biết sẽ ưu tiên phân bổ cho mảng đầu tư giấy tờ có giá và hoạt động cho vay ký quỹ, sau đó mới đến hoạt động tự doanh và các nhu cầu khác.

Về lộ trình sau IPO, LPBS dự kiến đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đồng thời thực hiện thủ tục niêm yết trên HOSE. Nếu chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết, cổ phiếu LPBS sẽ được đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Nếu thương vụ IPO được triển khai đúng lộ trình, LPBS sẽ trở thành cái tên tiếp theo gia nhập làn sóng niêm yết của các công ty chứng khoán trong thời gian gần đây. Trước đó, cuối năm 2025, thị trường đã chứng kiến hàng loạt thương vụ IPO và niêm yết đáng chú ý của Chứng khoán Kỹ Thương (TCX), Chứng khoán VPBank (VPX) và Chứng khoán VPS (VCK)./.