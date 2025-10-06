Đại hội Đoàn Thanh niên Cục Thuế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 thành công tốt đẹp

(TBTCO) - Ngày 6/10/2025, Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đoàn Thanh niên Cục Thuế đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ Cục Thuế, nơi hội tụ và lan toả trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của đoàn viên Cục Thuế trong việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác đoàn giai đoạn 2022-2025; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới; ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục Thuế, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cục Thuế nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt. Ảnh: Đức Minh

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Thuế đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ góp sức vào thành công của Đại hội. Không khí thảo luận tại Đại hội sôi nổi, thẳng thắn; nhiều tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức thiết của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn vừa qua; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cục nhiệm kỳ 2025 - 2030, biểu quyết nhất trí cao với những nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo trình Đại hội. Các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện ý chí quyết tâm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Cục Thuế ngày càng ổn định và phát triển.

Đại hội đã nghe công bố Quyết định chỉ định Ban chấp hành gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Vũ Ngọc Diệp được chỉ định làm Bí thư Đoàn Thanh niên cục Thuế nhiệm kỳ 2025-2030.