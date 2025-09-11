Đảm bảo tiến độ, chất lượng các báo cáo, dự án luật trình Quốc hội

(TBTCO) - Chiều 10/9, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có cuộc làm việc tại Bộ Tài chính về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính, để chuẩn bị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đồng chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham dự Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; các phó chủ nhiệm, ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Pháp luật; đại diện Kiểm toán Nhà nước.

Về phía Bộ Tài chính có sự tham dự của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng; Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi; Thứ trưởng Lê Tấn Cận; Thứ trưởng Trần Quốc Phương cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đồng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Đức Minh

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo tóm tắt, các đại biểu đã thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, đầu tư công năm 2026.

Các đại biểu cũng làm rõ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030; các nội dung sửa đổi tại dự án Luật Quy hoạch và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Về công tác lập pháp, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính đã báo cáo về tiến độ chuẩn bị các dự án Luật mà Chính phủ dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, gồm: Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dự trữ quốc gia, Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Đánh giá chung, nhiều ý kiến nhấn mạnh, hiện nay, đất nước đang thực hiện nhiều đột phá trong các lĩnh vực và đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3 - 8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong các năm tiếp theo. Đây là thách thức không nhỏ đối với các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu làm rõ nhiều nội dung đoàn công tác quan tâm. Ảnh: Đức Minh

Đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ trong tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện sửa đổi nhiều luật, tham mưu điều chỉnh phát triển kinh tế xã hội, điều hành ngân sách nhà nước, nợ công, sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền 2 cấp, lãnh đạo Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục có các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn, an ninh tài chính quốc gia, thích ứng với biến động khó lường trong thời gian tới.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã giải trình, làm rõ nhiều nội dung được đoàn công tác quan tâm. Bộ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của hai Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, các ý kiến phát biểu tham gia của đoàn công tác. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu, hoàn thiện các báo cáo, dự thảo luật xin ý kiến các cấp có thẩm quyền và gửi các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, trình Quốc hội xem xét quyết định.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội; sự hỗ trợ, đồng hành của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng như các Uỷ ban của Quốc hội để Bộ Tài chính hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng các báo cáo, dự án luật sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.