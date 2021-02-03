Ngân hàng - Bảo hiểm

Đặt chỉ tiêu hơn 16,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2021

Mai Lâm

Mai Lâm

21:53 | 03/02/2021
(TBTCO) - Năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phấn đấu mở rộng diện bao phủ BHXH hơn 16,5 triệu người. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt hơn 14,8 triệu và hơn 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện.
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Vận động tiểu thương tham gia BHYT, BHXH tự nguyện tại Hà Tĩnh. Ảnh: BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam vừa ban hành văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc khai thác, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2021.

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến cấp huyện, cấp xã. Ban hành kế hoạch, chương trình, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, các đơn vị đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm kinh phí cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần đóng ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố phân công, giao trách nhiệm cho từng công chức, viên chức và người lao động xây dựng kế hoạch cụ thể hằng tuần, hằng tháng; bám sát địa bàn, đơn vị, đại lý thu để hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

Trong đó, BHXH các địa phương cần tập trung vào những giải pháp như: tích cực rà soát, đối chiếu dữ liệu từ cơ quan thuế, kế hoạch & đầu tư với dữ liệu đang quản lý để xác định người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Qua đó, các đơn vị tuyên truyền, vận động, thanh tra, kiểm tra và yêu cầu người sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, BHXH các địa phương cần phân loại đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện (theo độ tuổi, giới tính, công việc và thu nhập…), BHYT hộ gia đình theo địa bàn cấp xã. Trên cơ sở đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức, đại lý thu tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia mới.

Các địa phương cần chú trọng vận động, đôn đốc người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến hạn phải đóng tiếp tục tham gia để duy trì bền vững; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc đề xuất BHXH Việt Nam khen thưởng theo quy định đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Theo chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, trong năm 2021, cả nước phấn đấu mở rộng diện bao phủ BHXH với hơn 14,8 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và hơn 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện; hơn 14,1 triệu người tham gia BHTN và hơn 88,4 triệu người tham gia BHYT.

Mai Lâm

Mai Lâm
Từ khóa:
bảo hiểm xã hội chỉ tiêu bao phủ bhxh 2021 bảo hiểm y tế

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