Định danh để lưu thông phương tiện: Khi ngân hàng thành cầu nối số

(TBTCO) - Làn sóng số hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong giao thông, từ thu phí không dừng (ETC) đến định danh tài khoản theo Nghị định số 119/2024/NĐ-CP. Trong tiến trình này, ngân hàng không chỉ giữ vai trò trung gian thanh toán, mà đang trở thành cầu nối số, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện, an toàn và minh bạch.

"Giờ G" đang đến gần, chủ xe cần hành động ngay

Theo Nghị định số 119/2024/NĐ-CP, tất cả tài khoản giao thông sử dụng để thanh toán phí đường bộ không dừng (ETC) bắt buộc phải được định danh và xác thực đầy đủ thông tin khách hàng trước ngày 1/10/2025. Sau khi hoàn tất định danh, tài khoản giao thông sẽ được kết nối với một phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ ngân hàng hoặc tài khoản thanh toán đứng tên chính chủ.

Như vậy, thời gian chuẩn bị cho lộ trình mới không còn nhiều. Đây không chỉ là một mốc hành chính, mà là “giờ G” buộc các chủ xe nhanh chóng thích ứng. Bởi nếu chậm trễ, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua trạm thu phí điện tử, đồng nghĩa hành trình bị gián đoạn, tốn kém thời gian và có thể phát sinh nhiều phiền toái không đáng có.

Ngược lại, việc định danh sớm mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Không còn cảnh giấy tờ, biên lai hay xếp hàng tại quầy/trạm thu phí, mọi thủ tục được rút gọn chỉ còn vài thao tác số hóa. Tài khoản gắn liền với danh tính chính chủ giúp giao dịch an toàn hơn, hạn chế rủi ro gian lận và tăng tính minh bạch cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý.

Định danh tài khoản giao thông mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho tài xế

Trên thực tế, dưới góc nhìn của người trực tiếp cầm vô-lăng, thay đổi này mang lại sự nhẹ nhõm rõ rệt. Anh Vũ Mạnh Tuấn (38 tuổi, Hà Nội) cho biết, nếu trước đây, việc nộp phí gắn liền với giấy tờ, biên lai và cả nỗi lo trục trặc khi qua trạm, thì nay, sau khi định danh, mọi thao tác đều minh bạch trên tài khoản chính chủ. Chủ xe không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn thuận tiện hơn vì hành trình luôn thông suốt.

“Định danh tài khoản ETC là việc cần thiết, giúp quản lý tốt hơn và đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi. Mặc dù ban đầu có chút loay hoay vì phải cập nhật thông tin, nhưng sau khi hoàn thành thấy rất tiện. Giờ nạp tiền vào tài khoản giao thông qua ngân hàng đều rõ ràng, xuyên suốt. Anh em nên làm sớm để tránh ùn tắc và gặp khó khăn khi đi qua trạm thu phí." - Anh Mạnh Tuấn chia sẻ.

Những thay đổi này không chỉ mang lại sự thuận tiện cho chủ xe, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình số hóa giao thông đường bộ do Chính phủ đang thúc đẩy. Về bản chất, việc định danh tài khoản giao thông chính là đặt nền móng cho một hệ sinh thái giao thông minh bạch, hiện đại, gắn kết đồng bộ với hạ tầng thanh toán quốc gia.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để hàng triệu chủ xe có thể hoàn tất việc định danh trước “giờ G” một cách đơn giản và thuận tiện nhất. Ở đây, ngân hàng trở thành mắt xích quan trọng, thay vì chỉ là kênh cung cấp phương thức thanh toán, giờ đây phải trở thành đơn vị tích cực kiến tạo các giải pháp tích hợp, rút ngắn tối đa khoảng cách giữa Nhà nước và người dân.

SHB tiên phong đồng hành cùng tài xế

Trước bài toán định danh hàng triệu tài khoản, các ngân hàng đóng vai trò then chốt trong việc biến yêu cầu pháp lý thành trải nghiệm số đơn giản và minh bạch cho người dân. Xu hướng này đã thúc đẩy nhiều tổ chức tín dụng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặt trải nghiệm người dùng làm trọng tâm.

Có thể thấy rõ điều này qua giải pháp tích hợp định danh khách hàng điện tử (eKYC) và tự động liên kết tài khoản thanh toán với VETC mà SHB đã triển khai. Về bản chất, đây là một bước tiến quan trọng khi biến quy trình định danh phức tạp thành một thao tác số liền mạch ngay trên ứng dụng VETC. Người dùng chỉ cần xác thực danh tính một lần theo chuẩn mới (căn cước công dân, khuôn mặt, biển số xe…), hệ thống sẽ tự động đề xuất mở và liên kết ngay với tài khoản ngân hàng chính chủ.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp tuân thủ Nghị định số 119/2024/NĐ-CP một cách hiệu quả nhất, mà còn góp phần định hình một hệ sinh thái mới, nơi dữ liệu giao thông được kết nối trực tiếp với hạ tầng tài chính, tạo nền tảng cho các dịch vụ di động và bán lẻ trong tương lai. Khi ngân hàng và các đơn vị vận hành giao thông “nói chung một ngôn ngữ số”, người hưởng lợi cuối cùng chính là các tài xế.

SHB tiên phong đồng hành cùng khách hàng trên mọi cung đường

Cũng theo tinh thần Nghị định số 119/2024/NĐ-CP, việc nạp tiền vào tài khoản giao thông giờ đây vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Chủ xe chỉ cần thực hiện 2 thao tác gọn lẹ: nhập số tiền cần nạp và xác nhận giao dịch ngay trên ứng dụng VETC thông qua tài khoản SHB đã liên kết. Mọi giao dịch dưới 2 triệu đồng/lần và tối đa 20 triệu đồng/ngày đều được xử lý chỉ trong tích tắc, giúp tài xế tiết kiệm thời gian, an tâm di chuyển.

Chia sẻ về giải pháp thiết thực này, đại diện SHB nhấn mạnh: “Chúng tôi coi việc hỗ trợ định danh ETC không chỉ là một dịch vụ ngân hàng, mà còn là trách nhiệm trong tiến trình số hóa giao thông. Khi tài khoản giao thông được kết nối với ngân hàng, chúng ta đang đặt nền móng cho một hạ tầng giao thông thông minh, minh bạch và thuận lợi hơn cho toàn xã hội”.

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 31/12/2025, SHB dành tặng 35.000 đồng vào ví VETC cho tất cả khách hàng hoàn tất các bước liên kết như một lời chúc thuận lợi trên mọi cung đường. Đồng thời, khách hàng còn được nhận thêm 80.000 đồng vào tài khoản thanh toán SHB khi nạp lần đầu từ 200.000 đồng vào VETC bằng chính tài khoản SHB đã liên kết.

Do đó, chủ động hoàn tất định danh và liên kết tài khoản ngay từ bây giờ là một lựa chọn sáng suốt. Hành động sớm không chỉ giúp các tài xế tránh được nguy cơ ùn tắc, gián đoạn hành trình khi hàng vạn người cùng thực hiện vào “giờ chót”, mà còn cho phép họ sớm tận hưởng những trải nghiệm liền mạch, ưu đãi hấp dẫn và an tâm trên mọi cung đường./.