Doanh nghiệp dịch vụ kế toán giảm về quy mô nhưng doanh thu vẫn tăng

Đồng bộ một số giải pháp nâng tầm phát triển lĩnh vực kế toán Theo ý kiến của các doanh nghiệp cho rằng, nguyên nhân do sự cạnh tranh không lành mạnh từ phía các cá nhân, tổ chức không đăng ký hoặc không bắt buộc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán nhưng vẫn cung cấp dịch vụ kế toán (như: doanh nghiệp kiểm toán, đại lý thuế cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ). Ngoài ra do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến nửa đầu năm 2022 nên rất nhiều doanh nghiệp đình trệ sản xuất, đóng cửa kinh doanh, hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không tiếp cận được thị trường Việt Nam khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì khách hàng cũ (do phải tăng các thủ tục, các dịch vụ hỗ trợ mà không tăng được giá phí, khó khăn trong thu hồi công nợ,…). Thị trường dịch vụ kế toán đang trở thành ngành kinh tế quan trọng và chiếm tỷ trọng đáng kể trong thương mại của từng quốc gia và toàn cầu. Trong thời gian tới, để nâng tầm phát triển của lĩnh vực kế toán cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp, như: Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật về kế toán; phát triển số lượng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán một cách hợp lý; nâng cao chất lượng kế toán viên thông qua việc đẩy mạnh tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức; tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển thị trường dịch vụ kế toán.